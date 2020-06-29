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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 130 млрд руб.
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29 июня 2020 года 10:21
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 130 млрд руб.
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29 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 июня по данным на начало операционного дня выросло до 130 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 113,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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29 июня 2020 года 19:51
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,21 пункта (0,225%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2767,95 пункта. Индекс... читать дальше
.29 июня 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 июня снизилась на 0,65% и составила 43679,042 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43679,042 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 285,581 млрд руб., или на...
.29 июня 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,0957 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6579 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0957 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.29 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,8699 руб. Минимальный курс евро составил 78,3475 руб.,... читать дальше
.29 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1091 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8925 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный - 9,943... читать дальше
.29 июня 2020 года 19:00
В мае уровень безработицы в РФ вырос почти во всех возрастных группах по сравнению с 1-м кварталом - Росстат
Общая численность безработных в России в мае 2020 года увеличилась по сравнению с апрелем на 227 тыс. человек и составила 4 млн 513 тыс. человек, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Уровень безработицы подскочил с 5,8% в апреле до 6,1% - максимума... читать дальше
.29 июня 2020 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся в понедельник в миноре, завершил основную сессию разнонаправленными изменениями. Большинство европейских фондовых индикаторов снижалось с утра на фоне опасений инвесторов по поводу возможности возникновения второй волны коронавируса в ряде... читать дальше
.29 июня 2020 года 18:51
ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 28-го купона облигаций 29-й серии в размере 4% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... читать дальше
.29 июня 2020 года 18:47
Правительство РФ возместит банкам недополученные в мае доходы по 185 кредитам, выданным на жилищное строительство, на общую сумму 326 млн руб., сообщили в понедельник в пресс-службе Минстроя России. "Одобрено 185 кредитных договоров на общую сумму возмещения за май в... читать дальше
.29 июня 2020 года 18:41
оссельхозбанк (РСХБ) утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 500 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении кредитной организации. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... читать дальше
.29 июня 2020 года 18:38
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45... читать дальше
.29 июня 2020 года 18:29
Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск составила $41,31 за баррель, что на $0,29 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше
.29 июня 2020 года 18:15
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило оценку падения мирового ВВП в текущем году на уровне 4,6%, сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO). Это обусловлено явными доказательствами продолжающегося усиления экономической активности в последние... читать дальше
.29 июня 2020 года 18:04
Совет ЕС принял в понедельник юридическое решение о продлении на полгода секторальных, экономических санкций Евросоюза в отношении России. "Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев,... читать дальше
.29 июня 2020 года 17:52
Фондовый рынок США растет, несмотря на тревоги относительно коронавируса Нью-Йорк. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в США и других странах, который... читать дальше
.29 июня 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7827 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,035 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,585 руб.,... читать дальше
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