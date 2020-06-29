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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 130 млрд руб.
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29 июня 2020 года 10:21

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 130 млрд руб.

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29 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 июня по данным на начало операционного дня выросло до 130 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 113,3 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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