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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,21 пункта (0,225%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2767,95 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43679,042 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 285,581 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6579 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0957 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,8699 руб. Минимальный курс евро составил 78,3475 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,3475 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1091 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8925 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный - 9,943... Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный - 9,943... читать дальше

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Общая численность безработных в России в мае 2020 года увеличилась по сравнению с апрелем на 227 тыс. человек и составила 4 млн 513 тыс. человек, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Уровень безработицы подскочил с 5,8% в апреле до 6,1% - максимума... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в понедельник в миноре, завершил основную сессию разнонаправленными изменениями. Большинство европейских фондовых индикаторов снижалось с утра на фоне опасений инвесторов по поводу возможности возникновения второй волны коронавируса в ряде... Большинство европейских фондовых индикаторов снижалось с утра на фоне опасений инвесторов по поводу возможности возникновения второй волны коронавируса в ряде... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 28-го купона облигаций 29-й серии в размере 4% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... читать дальше

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Правительство РФ возместит банкам недополученные в мае доходы по 185 кредитам, выданным на жилищное строительство, на общую сумму 326 млн руб., сообщили в понедельник в пресс-службе Минстроя России. "Одобрено 185 кредитных договоров на общую сумму возмещения за май в... "Одобрено 185 кредитных договоров на общую сумму возмещения за май в... читать дальше

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оссельхозбанк (РСХБ) утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 500 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении кредитной организации. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45... В следующем году ожидается повышение до $45... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск составила $41,31 за баррель, что на $0,29 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск составила $41,31 за баррель, что на $0,29 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило оценку падения мирового ВВП в текущем году на уровне 4,6%, сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO). Это обусловлено явными доказательствами продолжающегося усиления экономической активности в последние... Это обусловлено явными доказательствами продолжающегося усиления экономической активности в последние... читать дальше

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Совет ЕС принял в понедельник юридическое решение о продлении на полгода секторальных, экономических санкций Евросоюза в отношении России. "Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев,... "Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев,... читать дальше

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Фондовый рынок США растет, несмотря на тревоги относительно коронавируса Нью-Йорк. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в США и других странах, который... Нью-Йорк. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в США и других странах, который... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7827 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,035 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,585 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 69,585 руб.,... читать дальше

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