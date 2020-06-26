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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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26 июня 2020 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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26 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 29.06 по 05.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
29.06.2020 11:30 Изменение денежной массы в Великобритании Май 2020
29.06.2020 12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Июнь 2020
29.06.2020 15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Июнь 2020
29.06.2020 15:30 Цены производителей в Канаде Май 2020
30.06.2020 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Июнь 2020
30.06.2020 09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Май 2020
30.06.2020 09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Июнь 2020
30.06.2020 09:45 Цены производителей во Франции Май 2020
30.06.2020 11:30 Изменение ВВП Великобритании I квартал 2020
30.06.2020 12:00 Изменение цен производителей в Италии Май 2020
30.06.2020 12:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Июнь 2020
30.06.2020 12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Июнь 2020
30.06.2020 15:30 Месячное изменение ВВП Канады Апрель 2020
30.06.2020 16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Апрель 2020
30.06.2020 16:45 Индекс производственной активности Чикаго Июнь 2020
30.06.2020 17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Июнь 2020
01.07.2020 09:00 Объемы розничных продаж в Германии Май 2020
01.07.2020 10:55 Данные о безработице в Германии Июнь 2020
01.07.2020 15:15 Занятость в производственном секторе США Июнь 2020
01.07.2020 17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Июнь 2020
01.07.2020 17:00 Объем расходов на строительство в США Май 2020
01.07.2020 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 20 по 26 июня
02.07.2020 11:00 Данные о безработице в Италии Май 2020
02.07.2020 12:00 Данные по безработице в еврозоне Май 2020
02.07.2020 12:00 Изменение цен производителей в еврозоне Май 2020
02.07.2020 15:30 Внешнеторговый баланс США Май 2020
02.07.2020 15:30 Данные с рынка труда США Июнь 2020
02.07.2020 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 21 по 27 июня
02.07.2020 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 14 по 20 июня
02.07.2020 17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Май 2020
02.07.2020 17:00 Объем промышленных заказов в США Май 2020
03.07.2020 09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Июнь 2020

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