Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,7267 руб.

26 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1870 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7267 руб.

Минимальный курс евро составил 77,3825 руб., максимальный - 77,89 руб. Было заключено 3873 сделки. Объем торгов составил 16493,84 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,83 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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