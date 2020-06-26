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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 113,3 млрд руб.
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26 июня 2020 года 10:26
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 113,3 млрд руб.
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26 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 113,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 114,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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26 июня 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,99 пункта (0,036%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2761,74 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
.26 июня 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 июня выросла на 0,31% и составила 43964,623 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43964,623 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 133,957 млрд руб., или на...
.26 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 122 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8187 руб. Минимальный курс евро составил 77,4025 руб.,... читать дальше
.26 июня 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,416 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 706 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,416 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.26 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 109 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7833 руб. Минимальный курс юаня составил 9,75 руб., максимальный - 9,8675... читать дальше
.26 июня 2020 года 19:03
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно: индекс МосБиржи слабо подрос, индекс РТС упал на 0,8%. В пятницу выросли индексы акций в Азии, за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,8%). Между тем Европа,... читать дальше
.26 июня 2020 года 19:02
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ выросли в мае на 11,9% после падения на 22,4% в апреле, повышения на 0,9% в марте, роста на 3,8% в феврале и на 2,1% - в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За 5 месяцев снижение цен... читать дальше
.26 июня 2020 года 19:01
В январе-апреле 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 54,4%, или в 2,2 раза, и составил 2... читать дальше
.26 июня 2020 года 19:00
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июне 2020 года в добывающих производствах вырос до минус 4% с минус 6% в мае, в обрабатывающих производствах увеличился до минус 6% с минус 9% месяцем ранее, говорится в... читать дальше
.26 июня 2020 года 18:31
Иностранный турпоток в Таиланд по итогам года упадет на 80% - до 8 млн человек, сообщает портал The Star. "По прогнозу Центробанка Таиланда, иностранный турпоток в этом году упадет на 80% - до 8 млн человек. Годом ранее в Таиланде зарегистрировали 39,8 млн прибытий... читать дальше
.26 июня 2020 года 18:22
Биржа Nasdaq прекратит торги акциями китайской сети кофеен Luckin Coffee Inc. в понедельник и планирует начать процесс их делистинга с биржи. Luckin Coffee ранее получила два уведомления от Nasdaq о несоответствии ее практик требованиям биржи. 22 мая китайская компания... читать дальше
.26 июня 2020 года 18:14
Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению после роста ранее в ходе торгов и могут понести недельные потери. Рекордный рост числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в США и увеличение случаев заражения в других странах мира указывают на долгосрочные... читать дальше
.26 июня 2020 года 18:04
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций с офертой через 3 года серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,65% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность... читать дальше
.26 июня 2020 года 17:59
Индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 78,1 пункта по сравнению с 72,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 78,9 пункта.... читать дальше
.26 июня 2020 года 17:52
Россия с 1 июля 2019 года по 11 июня этого года экспортировала 40,2 млн тонн зерна, что на 5,8% меньше, чем годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на ФТС. В частности, экспорт пшеницы составил 32,2 млн тонн (на 7,6% меньше), ячменя - 3,9... читать дальше
.26 июня 2020 года 17:41
Спрос на облигации Ульяновской области серии 35002 объемом 7 млрд рублей с погашением через 7 лет превысил предложение почти в два раза, говорится в пресс-релизе банка "Открытие", который выступил одним из организаторов размещения. Сбор заявок на облигации прошел 23... читать дальше
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