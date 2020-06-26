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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,99 пункта (0,036%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2761,74 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43964,623 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 133,957 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 122 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8187 руб. Минимальный курс евро составил 77,4025 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,4025 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 706 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,416 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 109 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7833 руб. Минимальный курс юаня составил 9,75 руб., максимальный - 9,8675... Минимальный курс юаня составил 9,75 руб., максимальный - 9,8675... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно: индекс МосБиржи слабо подрос, индекс РТС упал на 0,8%. В пятницу выросли индексы акций в Азии, за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,8%). Между тем Европа,... В пятницу выросли индексы акций в Азии, за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,8%). Между тем Европа,... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ выросли в мае на 11,9% после падения на 22,4% в апреле, повышения на 0,9% в марте, роста на 3,8% в феврале и на 2,1% - в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За 5 месяцев снижение цен... читать дальше

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В январе-апреле 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 54,4%, или в 2,2 раза, и составил 2... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июне 2020 года в добывающих производствах вырос до минус 4% с минус 6% в мае, в обрабатывающих производствах увеличился до минус 6% с минус 9% месяцем ранее, говорится в... читать дальше

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Иностранный турпоток в Таиланд по итогам года упадет на 80% - до 8 млн человек, сообщает портал The Star. "По прогнозу Центробанка Таиланда, иностранный турпоток в этом году упадет на 80% - до 8 млн человек. Годом ранее в Таиланде зарегистрировали 39,8 млн прибытий... читать дальше

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Биржа Nasdaq прекратит торги акциями китайской сети кофеен Luckin Coffee Inc. в понедельник и планирует начать процесс их делистинга с биржи. Luckin Coffee ранее получила два уведомления от Nasdaq о несоответствии ее практик требованиям биржи. 22 мая китайская компания... Luckin Coffee ранее получила два уведомления от Nasdaq о несоответствии ее практик требованиям биржи. 22 мая китайская компания... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению после роста ранее в ходе торгов и могут понести недельные потери. Рекордный рост числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в США и увеличение случаев заражения в других странах мира указывают на долгосрочные... читать дальше

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций с офертой через 3 года серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,65% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность... Ставке соответствует доходность... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 78,1 пункта по сравнению с 72,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 78,9 пункта.... читать дальше

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Россия с 1 июля 2019 года по 11 июня этого года экспортировала 40,2 млн тонн зерна, что на 5,8% меньше, чем годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на ФТС. В частности, экспорт пшеницы составил 32,2 млн тонн (на 7,6% меньше), ячменя - 3,9... В частности, экспорт пшеницы составил 32,2 млн тонн (на 7,6% меньше), ячменя - 3,9... читать дальше

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Спрос на облигации Ульяновской области серии 35002 объемом 7 млрд рублей с погашением через 7 лет превысил предложение почти в два раза, говорится в пресс-релизе банка "Открытие", который выступил одним из организаторов размещения. Сбор заявок на облигации прошел 23... Сбор заявок на облигации прошел 23... читать дальше

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