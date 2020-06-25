Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,9137 руб.

25 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,9137 руб.

Минимальный курс евро составил 77,715 руб., максимальный - 78,3 руб. Было заключено 4946 сделок. Объем торгов составил 21396,51 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,7825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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