Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,68 пункта (1,038%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2791,97 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44408,445 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 694,748 млрд руб., или на...

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 99,75% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-272R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму около 1,995 млрд рублей и 96,6% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-273R номинальным объемом 2... читать дальше

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ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 92,15% выпуска облигаций с плавающим доходом серии Б-1-80 номинальным объемом 500 млн рублей на 460,75 млн рублей, 77,55% выпуска серии Б-1-79 номинальным объемом 50 млн рублей на 38,77 млн рублей, в полном объеме выпуск серии Б-1-64 на 10 млн рублей,... читать дальше

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ООО "ТТБ инвест продакшн" допустило дефолт по облигациям 1-й серии, не исполнив обязательство по погашению выпуска на 5,242 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в... Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5836 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7571 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 774 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7442 руб. Минимальный курс юаня составил 9,73 руб., максимальный - 9,7599... Минимальный курс юаня составил 9,73 руб., максимальный - 9,7599... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7537 руб. Минимальный курс евро составил 77,55 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,55 руб.,... читать дальше

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В январе-апреле 2020 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 17,2% по сравнению с январем-апрелем 2019 года - до 299 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В апреле импорт упал в годовом выражении на 37,8%, - до 68,4... читать дальше

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Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в мае 2020 года на основе информации Евростата и национальных статистических служб. Потребительские цены на продукты в России в мае по сравнению с предыдущим месяцем выросли на... Потребительские цены на продукты в России в мае по сравнению с предыдущим месяцем выросли на... читать дальше

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Рынок акций РФ к завершил торги в плюсе вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из Европы, свидетельствующей о восстановлении экономики, несмотря на сохраняющееся Во вторник преобладал рост индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на... Во вторник преобладал рост индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Правительство РФ выделит дополнительно 100 млрд рублей регионам на компенсацию расходов, связанных с реализацией мер по борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эпидемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение, мы это понимаем.... "Эпидемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение, мы это понимаем.... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и регионам принять меры для полного восстановления в России рынка труда в 2021 году. "Нам в отличие от многих удалось избежать драматического скачка безработицы. Как уже сказал, безработица у нас все-таки выросла, поэтому... читать дальше

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ООО "Металлэнергомонтаж" допустил дефолт, не погасив облигации номинальным объемом 5 млрд рублей, размер невыплаченного обязательства эмитента - 4,995 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Причина неисполнения обязательства - отсутствие на расчетном счете эмитента... Причина неисполнения обязательства - отсутствие на расчетном счете эмитента... читать дальше

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Льготную ипотеку под 6,5% следует распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных агломерациях, таких как Москва и Санкт-Петербург, - на жилье стоимостью до 12 млн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения к россиянам. "Мы... "Мы... читать дальше

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Продажи новых домов в США в мае выросли на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель составил 580 тыс. домов, а не 623 тыс., как сообщалось... читать дальше

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