Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,7729 руб.

23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6408 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7729 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,62 руб., максимальный - 69,04 руб. Было заключено 15299 сделок. Объем торгов составил 50994,82 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,68 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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