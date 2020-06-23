.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,7729 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в мае ускорилось до 9,6%
В мае промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало на 9,6% после снижения на 6,6% в апреле. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,8%
 
Минфин не устраивает уже третья версия прогноза экономического развития РФ до 2023 года
Скорректированный Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития России до 2023 года вновь не устроил Минфин, рассказал "Известиям" источник, близкий к правительству. По его словам, правительство предварительно утвердило прогноз...
 
Средняя ставка по ипотеке в мае снизилась до 7,4% - глава ЦБ
В мае средняя ставка по ипотечным кредитам в российских банках снизилась до 7,4%, сообщила сегодня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "По ипотеке ставки падают. И наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту...
 
Кредитные каникулы для граждан и ИП предлагают продлить до конца этого года
Комиссия Госдумы по МСП направила в правительство РФ пакет предложений в план восстановления экономики. Среди мер: продление кредитных каникул для граждан и ИП до конца 2020 года, введение нулевой ставки по налогу на прибыль для фитнес-индустрии,...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

23 июня 2020 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,7729 руб.

 0  
23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6408 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7729 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,62 руб., максимальный - 69,04 руб. Было заключено 15299 сделок. Объем торгов составил 50994,82 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,68 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
23 июня 2020 года 20:01
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 23 июня растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,68 пункта (1,038%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2791,97 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 19:56
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 июня выросла на 1,59% и составила 44408,445 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44408,445 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 694,748 млрд руб., или на...
.
23 июня 2020 года 19:50
Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 3,927 млрд рублей
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 99,75% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-272R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму около 1,995 млрд рублей и 96,6% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-273R номинальным объемом 2...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 19:49
ВТБ разместил три выпуска облигаций с плавающим доходом на 510 млн рублей
ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 92,15% выпуска облигаций с плавающим доходом серии Б-1-80 номинальным объемом 500 млн рублей на 460,75 млн рублей, 77,55% выпуска серии Б-1-79 номинальным объемом 50 млн рублей на 38,77 млн рублей, в полном объеме выпуск серии Б-1-64 на 10 млн рублей,...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 19:48
"ТТБ инвест продакшн" допустил дефолт по облигациям 1-й серии на 5 млрд рублей
ООО "ТТБ инвест продакшн" допустило дефолт по облигациям 1-й серии, не исполнив обязательство по погашению выпуска на 5,242 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,7571 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5836 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7571 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7442 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 774 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7442 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,73 руб., максимальный - 9,7599...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,7537 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7537 руб.

Минимальный курс евро составил 77,55 руб.,...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 19:01
Россия в январе-апреле сократила импорт пальмового масла на 8,1%
В январе-апреле 2020 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 17,2% по сравнению с январем-апрелем 2019 года - до 299 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В апреле импорт упал в годовом выражении на 37,8%, - до 68,4...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 19:00
Продукты питания в ЕС в мае дорожали в 3 раз быстрее, чем в РФ - Росстат
Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в мае 2020 года на основе информации Евростата и национальных статистических служб.

Потребительские цены на продукты в России в мае по сравнению с предыдущим месяцем выросли на...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 18:58
Рынок российских акций вырос на 1-1,9%
Рынок акций РФ к завершил торги в плюсе вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из Европы, свидетельствующей о восстановлении экономики, несмотря на сохраняющееся

Во вторник преобладал рост индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 18:45
Регионы РФ получат 100 млрд руб. на компенсацию расходов из-за коронавируса, еще 100 млрд руб. - на обновление дорожной сети
Правительство РФ выделит дополнительно 100 млрд рублей регионам на компенсацию расходов, связанных с реализацией мер по борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эпидемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение, мы это понимаем....    читать дальше
.
23 июня 2020 года 18:37
Путин поручил принять меры для полного восстановления в России рынка труда в 2021 году
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и регионам принять меры для полного восстановления в России рынка труда в 2021 году. "Нам в отличие от многих удалось избежать драматического скачка безработицы. Как уже сказал, безработица у нас все-таки выросла, поэтому...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 18:31
"Металлэнергомонтаж" допустил дефолт по облигациям 1-й серии на 5 млрд рублей
ООО "Металлэнергомонтаж" допустил дефолт, не погасив облигации номинальным объемом 5 млрд рублей, размер невыплаченного обязательства эмитента - 4,995 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Причина неисполнения обязательства - отсутствие на расчетном счете эмитента...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 18:23
Путин: льготную ипотеку надо распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн руб., в крупных городах - до 12 млн руб.
Льготную ипотеку под 6,5% следует распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных агломерациях, таких как Москва и Санкт-Петербург, - на жилье стоимостью до 12 млн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения к россиянам.

"Мы...    читать дальше
.
23 июня 2020 года 18:15
Рост продаж новостроек в США в мае превысил прогнозы
Продажи новых домов в США в мае выросли на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель составил 580 тыс. домов, а не 623 тыс., как сообщалось...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.