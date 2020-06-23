Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,6515 руб.

23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2054 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6515 руб.

Минимальный курс евро составил 77,5325 руб., максимальный - 77,89 руб. Была заключена 3551 сделка. Объем торгов составил 11345,82 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,74 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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