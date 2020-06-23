.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7495 руб.
.
23 июня 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7495 руб.
|0
23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 826 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7495 руб. Минимальный курс юаня составил 9,736 руб., максимальный - 9,76 руб. Было заключено 62 сделки. Объем торгов составил 309,85 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,736 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 июня 2020 года 14:23
Количество занятых мест в поездах дальнего следования АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) превышает 50%, сообщил генеральный директор компании Петр Иванов. "Сегодня заполняемость составляет чуть более 50%, и это связано с тем, что... читать дальше
.23 июня 2020 года 14:15
ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего... читать дальше
.23 июня 2020 года 14:15
Премьер России Михаил Мишустин заявил сегодня, что ситуация с коронавирусом не должна оказать влияния на своевременную выплату гражданам заработной платы. Он напомнил, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, правительством установлены особенности... читать дальше
.23 июня 2020 года 14:11
Средневзвешенная цена на состоявшемся в вторник аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года составила 104,3405% от номинала, что соответствует доходности 5,34% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг... читать дальше
.
23 июня 2020 года 14:00
В мае средняя ставка по ипотечным кредитам в российских банках снизилась до 7,4%, сообщила сегодня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "По ипотеке ставки падают. И наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту цифру не озвучивали, но по... читать дальше
.23 июня 2020 года 13:51
Аэропорт "Шереметьево" в мае 2020 г. обслужил 227,1 тыс. человек: в сравнении с маем прошлого года показатель упал в 18 раз, но по отношению к апрелю этого года он вырос на 39%. Количество взлетно-посадочных операций (ВПО) в мае составило 5,410 тыс., говорится в... читать дальше
.23 июня 2020 года 13:35
Обложение налогом на доходы физлиц доходов по банковским депозитам окажет серьезное влияние на развитие финансовых рынков, в том числе может простимулировать граждан более активно использовать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), полагает замминистра финансов РФ Алексей... читать дальше
.23 июня 2020 года 13:30
Банк "Держава" определил ставку 29-30-го купонов биржевых облигаций серии БО-01 в размере 6% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел... читать дальше
.23 июня 2020 года 13:27
Нефть на физическом рынке дорожает в Европе на фоне сокращения предложения со стороны России, сообщает Bloomberg. В первой декаде июля отгрузка нефти марки Urals в портах в Балтийском и Черном морях составит 880 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют расчеты Bloomberg.... читать дальше
.23 июня 2020 года 13:18
ЦБ РФ имеет возможность существенно смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) без риска раскручивания "инфляционной спирали", сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. "Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса... читать дальше
.23 июня 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,19 пункта (0,803%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2787,83 (+0,89%) пункта, минимальное -... читать дальше
.23 июня 2020 года 13:07
Панические закупки круп весной этого года в РФ до сих пор дают о себе знать: созданные запасы снизили спрос, это привело фактически к обрушению оптовых цен на крупы. Некоторые крупозаводы прекратили закупки сырья и планируют начать производство теперь только после получения... читать дальше
.23 июня 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 70,0422 руб.
Минимальное значение за неделю (с 16 июня по 23 июня) - 70,0422 руб. за доллар, максимальное значение - 71,0364 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,78 руб. Это автоматическое сообщение.
.23 июня 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 76,75/78,87 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал на...
.23 июня 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 23 июня средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 68,44/69,67 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,44/69,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 27 коп., средний...
.23 июня 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 67,92/70,04 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,92/70,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.