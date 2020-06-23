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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 77,8285 руб.
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Падение промпроизводства в мае ускорилось до 9,6%
В мае промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало на 9,6% после снижения на 6,6% в апреле. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,8%
 
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В мае средняя ставка по ипотечным кредитам в российских банках снизилась до 7,4%, сообщила сегодня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "По ипотеке ставки падают. И наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту...
 
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23 июня 2020 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 77,8285 руб.

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23 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 77,8285 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,62 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Количество занятых мест в поездах дальнего следования АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) превышает 50%, сообщил генеральный директор компании Петр Иванов.

"Сегодня заполняемость составляет чуть более 50%, и это связано с тем, что...    читать дальше
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23 июня 2020 года 14:15
"Пионер-Лизинг" установил ставку 9-го купона облигаций БО-П03 на уровне 10,5%
ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего...    читать дальше
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23 июня 2020 года 14:15
Ситуация с коронавирусом не должна отразиться на своевременной выплате зарплат - Мишустин
Премьер России Михаил Мишустин заявил сегодня, что ситуация с коронавирусом не должна оказать влияния на своевременную выплату гражданам заработной платы.

Он напомнил, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, правительством установлены особенности...    читать дальше
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23 июня 2020 года 14:11
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26232 на аукционе - 5,34%, размещены бумаги на 29,54 млрд рублей
Средневзвешенная цена на состоявшемся в вторник аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года составила 104,3405% от номинала, что соответствует доходности 5,34% годовых, свидетельствует информация Московской биржи.

Всего было продано бумаг...    читать дальше
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23 июня 2020 года 14:00
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В мае средняя ставка по ипотечным кредитам в российских банках снизилась до 7,4%, сообщила сегодня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"По ипотеке ставки падают. И наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту цифру не озвучивали, но по...    читать дальше
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23 июня 2020 года 13:51
Пассажиропоток "Шереметьево" вырос в мае по сравнению с апрелем на 39%
Аэропорт "Шереметьево" в мае 2020 г. обслужил 227,1 тыс. человек: в сравнении с маем прошлого года показатель упал в 18 раз, но по отношению к апрелю этого года он вырос на 39%.

Количество взлетно-посадочных операций (ВПО) в мае составило 5,410 тыс., говорится в...    читать дальше
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23 июня 2020 года 13:35
Введение НДФЛ на депозиты простимулирует развитие финансовых рынков в РФ - замминистра финансов
Обложение налогом на доходы физлиц доходов по банковским депозитам окажет серьезное влияние на развитие финансовых рынков, в том числе может простимулировать граждан более активно использовать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), полагает замминистра финансов РФ Алексей...    читать дальше
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23 июня 2020 года 13:30
Банк "Держава" установил ставку 29-30-го купонов облигаций БО-01 на уровне 6%
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Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел...    читать дальше
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23 июня 2020 года 13:27
Россия сокращает поставки нефти в Европу на фоне снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+
Нефть на физическом рынке дорожает в Европе на фоне сокращения предложения со стороны России, сообщает Bloomberg. В первой декаде июля отгрузка нефти марки Urals в портах в Балтийском и Черном морях составит 880 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют расчеты Bloomberg....    читать дальше
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23 июня 2020 года 13:18
ЦБ РФ может снижать ключевую ставку без риска "инфляционной спирали"
ЦБ РФ имеет возможность существенно смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) без риска раскручивания "инфляционной спирали", сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса...    читать дальше
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23 июня 2020 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 23 июня растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,19 пункта (0,803%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2787,83 (+0,89%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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23 июня 2020 года 13:07
Оптовые цены на крупы в РФ обрушились, активнее всего дешевеет гречка
Панические закупки круп весной этого года в РФ до сих пор дают о себе знать: созданные запасы снизили спрос, это привело фактически к обрушению оптовых цен на крупы. Некоторые крупозаводы прекратили закупки сырья и планируют начать производство теперь только после получения...    читать дальше
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23 июня 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 70,0422 руб.
Минимальное значение за неделю (с 16 июня по 23 июня) - 70,0422 руб. за доллар, максимальное значение - 71,0364 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,78 руб.

Это автоматическое сообщение.
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23 июня 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 76,75/78,87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 76,75/78,87 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал на...
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23 июня 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 23 июня средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 68,44/69,67 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,44/69,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 27 коп., средний...
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23 июня 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 67,92/70,04 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,92/70,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...
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