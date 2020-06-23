ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 69,4835 руб.

23 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 69,4835 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,90 коп.

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Количество занятых мест в поездах дальнего следования АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) превышает 50%, сообщил генеральный директор компании Петр Иванов. "Сегодня заполняемость составляет чуть более 50%, и это связано с тем, что... "Сегодня заполняемость составляет чуть более 50%, и это связано с тем, что... читать дальше

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ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего... Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего... читать дальше

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Премьер России Михаил Мишустин заявил сегодня, что ситуация с коронавирусом не должна оказать влияния на своевременную выплату гражданам заработной платы. Он напомнил, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, правительством установлены особенности... Он напомнил, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, правительством установлены особенности... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в вторник аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года составила 104,3405% от номинала, что соответствует доходности 5,34% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг... Всего было продано бумаг... читать дальше

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Средняя ставка по ипотеке в мае снизилась до 7,4% - глава ЦБ В мае средняя ставка по ипотечным кредитам в российских банках снизилась до 7,4%, сообщила сегодня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "По ипотеке ставки падают. И наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту цифру не озвучивали, но по... "По ипотеке ставки падают. И наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту цифру не озвучивали, но по... читать дальше

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Аэропорт "Шереметьево" в мае 2020 г. обслужил 227,1 тыс. человек: в сравнении с маем прошлого года показатель упал в 18 раз, но по отношению к апрелю этого года он вырос на 39%. Количество взлетно-посадочных операций (ВПО) в мае составило 5,410 тыс., говорится в... Количество взлетно-посадочных операций (ВПО) в мае составило 5,410 тыс., говорится в... читать дальше

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Обложение налогом на доходы физлиц доходов по банковским депозитам окажет серьезное влияние на развитие финансовых рынков, в том числе может простимулировать граждан более активно использовать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), полагает замминистра финансов РФ Алексей... читать дальше

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Банк "Держава" определил ставку 29-30-го купонов биржевых облигаций серии БО-01 в размере 6% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел... Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел... читать дальше

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Нефть на физическом рынке дорожает в Европе на фоне сокращения предложения со стороны России, сообщает Bloomberg. В первой декаде июля отгрузка нефти марки Urals в портах в Балтийском и Черном морях составит 880 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют расчеты Bloomberg.... читать дальше

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ЦБ РФ имеет возможность существенно смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) без риска раскручивания "инфляционной спирали", сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. "Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса... "Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,19 пункта (0,803%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2787,83 (+0,89%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Панические закупки круп весной этого года в РФ до сих пор дают о себе знать: созданные запасы снизили спрос, это привело фактически к обрушению оптовых цен на крупы. Некоторые крупозаводы прекратили закупки сырья и планируют начать производство теперь только после получения... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 16 июня по 23 июня) - 70,0422 руб. за доллар, максимальное значение - 71,0364 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,78 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 76,75/78,87 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,44/69,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 27 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,92/70,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...

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