Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,4191 руб.

22 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4191 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,12 руб., максимальный - 69,59 руб. Было заключено 11899 сделок. Объем торгов составил 35640,81 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,1525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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