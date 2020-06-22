Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,8569 руб.

22 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 92 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8569 руб.

Минимальный курс евро составил 77,7 руб., максимальный - 78,1 руб. Было заключено 2937 сделок. Объем торгов составил 10026,96 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,8775 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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