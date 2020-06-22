ЦБ РФ установил курс евро с 23 июня в размере 77,8285 руб.

22 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 77,8285 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,62 коп.

.

После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,62 пункта (0,167%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2763,29 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ФПК "Гарант-инвест" серии 001Р-07 и включила их в третий уровень котировального списка и сектор роста, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-07-71794-H-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-07-71794-H-001P. Срок... Срок... читать дальше

.

ООО "Энерготехсервис" (Тюмень) разместил в полном объеме выпуск облигаций серии 001Р-02 на 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные. По... По... читать дальше

.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на уровне "A(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на уровне "A(RU)", прогноз "стабильный", отражает ожидания... "Подтверждение кредитного рейтинга ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на уровне "A(RU)", прогноз "стабильный", отражает ожидания... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 68 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8219 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7979 руб., максимальный - 9,8417... Минимальный курс юаня составил 9,7979 руб., максимальный - 9,8417... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8566 руб. Минимальный курс евро составил 77,6225 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,6225 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3794 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги банка "Национальная факторинговая компания" (НФК) по просьбе эмитента, говорится в сообщении агентства. На момент отзыва долгосрочные рейтинги банка в иностранной и национальной валюте находились... На момент отзыва долгосрочные рейтинги банка в иностранной и национальной валюте находились... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил понедельник в зеленой зоне. Европейские фондовые индикаторы в ходе торгов демонстрировали сначала мажорный, потом минорный настрой. Европейские фондовые индикаторы в ходе торгов демонстрировали сначала мажорный, потом минорный настрой. Азиатские рынки акций преимущественно снизились по итогам... Азиатские рынки акций преимущественно снизились по итогам... читать дальше

.

По итогам 2020 года доходы от рекламы Google в США снизятся на фоне сокращения расходов компаниями туристического сектора, серьезно пострадавшими в результате пандемии коронавируса, прогнозируют эксперты eMarketer. Google не публикует отдельных данных о рекламных... Google не публикует отдельных данных о рекламных... читать дальше

.

В Москве с 23 июня возобновится работа ресторанов и кафе, а также фитнес-клубов и бассейнов, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянина своем личном сайте. "Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 г., после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе.... "Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 г., после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе.... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх в ходе волатильной сессии в понедельник. Инвесторы по-прежнему обеспокоены продолжающимся распространением коронавирусной инфекции, которое может привести к снижению спроса на топливо, пишет Trading Economics. Рост новых случаев... читать дальше

.

Проведение массовых мероприятий в столице про-прежнему пока будет запрещено, заявил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте. "Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом... "Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом... читать дальше

.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина разрешена деятельность турагентств, за исключением деятельности экскурсоводов и гидов. "Возобновляется деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, за исключением деятельности... "Возобновляется деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, за исключением деятельности...

.

В мае продажи на вторичном рынке жилья в США упали на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 3,91 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с октября 2010 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов... читать дальше

.

Американские фондовые индексы развернулись вверх в ходе торгов после небольшого снижения при открытии. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:30 мск поднялся на 26,86 пункта (0,10%) - до 25898,32 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 6,41 пункта (0,21%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:30 мск поднялся на 26,86 пункта (0,10%) - до 25898,32 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 6,41 пункта (0,21%) и составил... читать дальше

.