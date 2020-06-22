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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 586,5 млрд руб.
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22 июня 2020 года 10:10
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 586,5 млрд руб.
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22 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 июня по данным на начало операционного дня выросло до 586,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 443,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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22 июня 2020 года 20:12
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.22 июня 2020 года 19:26
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.22 июня 2020 года 19:15
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.22 июня 2020 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3794 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги банка "Национальная факторинговая компания" (НФК) по просьбе эмитента, говорится в сообщении агентства. На момент отзыва долгосрочные рейтинги банка в иностранной и национальной валюте находились... читать дальше
.22 июня 2020 года 18:58
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.22 июня 2020 года 18:47
По итогам 2020 года доходы от рекламы Google в США снизятся на фоне сокращения расходов компаниями туристического сектора, серьезно пострадавшими в результате пандемии коронавируса, прогнозируют эксперты eMarketer. Google не публикует отдельных данных о рекламных... читать дальше
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Указом мэра Москвы Сергея Собянина разрешена деятельность турагентств, за исключением деятельности экскурсоводов и гидов. "Возобновляется деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, за исключением деятельности...
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