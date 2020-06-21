ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июня в размере 69,5725 руб., курс евро - 78,0047 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 78,0047 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,77 коп.

21 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 69,5725 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,55 коп.

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Испанские власти с воскресенья стали допускать без ограничений на свою территорию жителей стран ЕС и Шенгенской зоны, сообщают европейские СМИ. Граждан стран из этой зоны будут свободно пускать в Испанию, не требуя обязательного 14-дневного карантина. В частности, с полуночи по... читать дальше

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В апреле 2020 года денежные перечисления из России за границу составили $302 млн. Это минимальное значение с 2010 года, пишут "Известия" со ссылкой на статистику Банка России. До этого регулятор публиковал только ежеквартальные данные. По сравнению с мартом 2020 года объем... читать дальше

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Индустрия общественного питания в Москве быстро восстанавливается после снятия ограничений на работу, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "То, что происходит, значительно выше всех ожиданий рестораторов. На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему за последние дни где-то уже... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией В РФ составил 7,7 тыс. случаев, умерло за сутки 109 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени воскресенья достигло 466 тыс. 039 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 034 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Сутками ранее этот показатель равнялся 6... читать дальше

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Пандемия COVID-19, которая выявила серьезные недостатки в сфере труда, обернется массовой безработицей, что может привести к социальным, экономическим и политическим потрясениям, а также вызвать дестабилизацию отдельных стран и целых регионов. Об этом предупредил генеральный... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 69,5725 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,55 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 78,0047 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 78,0047 руб. По сравнению с...

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США проявляет себя как недобросовестный конкурент по отношению к проекту "Северный поток-2", Россия считает посягательства Америки неприемлемыми как для себя, так и для Германии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В данном случае Америка ведет себя... "В данном случае Америка ведет себя... читать дальше

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Минэнерго РФ ожидает, что спрос на нефть вернется к докризисным 100 млн баррелей в сутки в 2021 году, возможно, через 2-3 года, сообщил в интервью Handelsblatt глава ведомства Александр Новак. "Это будет очень долгий процесс, пока спрос на нефть и газ вновь вернутся на... читать дальше

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Свыше 990 тыс. гектаров составила площадь лесных пожаров в РФ с начала этого года, сообщает в субботу Генпрокуратура России. По ее данным, всего с начала пожароопасного периода на территории страны возникло более 6 тыс. пожаров. Отмечается, что одними из основных причин лесных... читать дальше

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Безработица в США в мае снизилась в 43 из 50 штатов и в округе Колумбия, тем не менее в трех она осталась выше отметки 20% (Невада, Мичиган и Гавайи), свидетельствует отчет министерства труда страны. Самый низкий уровень был отмечен в Небраске - 5,2% (по сравнению с 9,7% в... читать дальше

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Минэнерго РФ ожидает, что средняя цена российской нефти марки Urals в 2020 году составит $35 за баррель, сообщил в интервью Handelsblatt глава ведомства Александр Новак. Он также отметил, что из-за того, что цена на нефть Urals стала торговаться не только со скидкой, но и с...

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Группа "Газпром" в июне 2020 года привлекла у "международного банка" долгосрочный кредит на сумму 500 млн евро на срок до 2025 года, сообщается в материалах корпорации. Кроме того, в апреле-мае 2020 года компания привлекла кредиты "международного банка" на 100,3 млн... читать дальше

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Население РФ за январь-апрель 2020 года сократилось на 120,9 тыс. человек и на 1 мая составляло 146,6 млн человек, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Число родившихся в РФ в январе-апреле 2020 года снизилось до 449,2 тыс. человек с 478,5... Число родившихся в РФ в январе-апреле 2020 года снизилось до 449,2 тыс. человек с 478,5... читать дальше

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Минприроды поддерживает идею Минвостокразвития о расширении перечня участников для проведения геологоразведочных и добычных работ на шельфе, но считает необходимым сохранение существующей системы лицензирования на континентальном шельфе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе... читать дальше

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Снижение ключевой ставки ЦБ - позитивный сигнал, инновационные компании, которые искали финансирование для своих проектов вне страны, смогут занимать на российском рынке, считает первый зампред комитета по экономической политике Госдумы Владимир Гутенев. "Снижение... "Снижение... читать дальше

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