"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "Интерлизинг" серии 001P, максимальный объем программы - 50 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Ей присвоен идентификационный номер 4-00380-R-001P-02E. Ей присвоен идентификационный номер 4-00380-R-001P-02E. Программа бессрочная,... Программа бессрочная,... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 10-летние бонды серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей Росэксимбанка и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 34,34 пункта (1,26%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2758,67 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44127,055 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 493,953 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 71 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8287 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7967 руб., максимальный - 9,8525... Минимальный курс юаня составил 9,7967 руб., максимальный - 9,8525... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8385 руб. Минимальный курс евро составил 77,5875 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,5875 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1195 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4339 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью и на фоне снижения ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов - до 4,5% годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на брифинге, что оперативные индикаторы указывают на... Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на брифинге, что оперативные индикаторы указывают на... читать дальше

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Минфин РФ подготовил и направил на рассмотрение правительства РФ проект изменений в ряд нормативных правовых актов, определяющих, в частности, порядок проведения госзакупок в сфере строительства, говорится в сообщении на сайте министерства. "Разработанные изменения... "Разработанные изменения... читать дальше

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Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов, говорится в сообщении регулятора. ЦБ также оставил... ЦБ также оставил... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку готов обсуждать наделение ЦБ РФ полномочиями по регулированию комиссий за обслуживание банковских карт, но надеется, что введение данной меры не понадобится, так как это достаточно конкурентный рынок, заявил "Интерфаксу" глава комитета... читать дальше

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Компания Kweichow Moutai Co. (Маотай), флагман ликеро-водочной промышленности Китая, может стать крупнейшей по капитализации компанией страны. В ходе торгов в пятницу рыночная стоимость Moutai на некоторое время поднималась выше аналогичного показателя Industrial & Commercial... читать дальше

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Показатель рентабельности капитала страховщиков сохранился на высоком уровне по итогам первого квартала 2020 года и составил 33,2%, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" ЦБ РФ. По итогам первого квартала прошлого года этот показатель был на уровне... читать дальше

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Мировые продажи полупроводников в апреле увеличились на 6,1% - до $34,43 млрд по сравнению с $32,44 млрд в том же месяце прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). Между тем по сравнению с... читать дальше

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Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) установил ставку 1-го купона облигаций серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 2 года на уровне 5,85% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,94% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,94% годовых. Сбор... Сбор... читать дальше

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов полагает, что период ограничений, связанных с COVID-19, показал необходимость "подтянуть нормативную базу" онлайн-торговли в России. "Здесь мы видим, прежде всего, нашу задачу в том, чтобы подтянуть нормативную базу, регуляторику. Потому что... читать дальше

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