Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,8385 руб.

19 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8385 руб.

Минимальный курс евро составил 77,5875 руб., максимальный - 78,1375 руб. К этому времени было заключено 6595 сделок. Объем торгов составил 27068,27 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,695 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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