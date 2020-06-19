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19 июня 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,4386 руб.
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19 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4386 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,155 руб., максимальный - 69,6575 руб. Было заключено 13770 сделок. Объем торгов составил 41226,82 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,39 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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