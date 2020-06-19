19 июня 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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19 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.06 по 28.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|22.06.2020
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июнь 2020
|22.06.2020
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Май 2020
|23.06.2020
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Май 2020
|24.06.2020
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июнь 2020
|24.06.2020
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июнь 2020
|24.06.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 13 по 19 июня
|25.06.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 июня
|25.06.2020
|15:30
|Изменение ВВП США
|I квартал 2020
|25.06.2020
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Май 2020
|25.06.2020
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Май 2020
|25.06.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 июня
|26.06.2020
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июнь 2020
|26.06.2020
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Май 2020
|26.06.2020
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июнь 2020
|26.06.2020
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Май 2020
|26.06.2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2020
Это автоматическое сообщение.
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19 июня 2020 года 18:14
Компания Kweichow Moutai Co. (Маотай), флагман ликеро-водочной промышленности Китая, может стать крупнейшей по капитализации компанией страны. В ходе торгов в пятницу рыночная стоимость Moutai на некоторое время поднималась выше аналогичного показателя Industrial & Commercial... читать дальше
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19 июня 2020 года 18:05
Показатель рентабельности капитала страховщиков сохранился на высоком уровне по итогам первого квартала 2020 года и составил 33,2%, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" ЦБ РФ. По итогам первого квартала прошлого года этот показатель был на уровне... читать дальше
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19 июня 2020 года 17:56
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19 июня 2020 года 17:52
Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) установил ставку 1-го купона облигаций серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 2 года на уровне 5,85% годовых, говорится в сообщении банка.
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Сбор... читать дальше
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19 июня 2020 года 17:49
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19 июня 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4386 руб.
Минимальный курс доллара США составил 69,155 руб.,... читать дальше
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19 июня 2020 года 17:27
"Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, г.Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") планирует 23 июня собирать заявки на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок пройдет с 11:00 до... читать дальше
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19 июня 2020 года 17:24
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подготовила проект правил работы ритейлеров и торговых центров на случай второй волны COVID-19. Соблюдение этих правил позволит магазинам продолжать работу даже при ухудшении эпидемиологической ситуации, рассчитывает глава АКОРТ.... читать дальше
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19 июня 2020 года 17:15
В течение ближайшей недели с 22.06 по 28.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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19 июня 2020 года 17:09
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19 июня 2020 года 16:54
Фондовый рынок США растет в начале торгов, несмотря на новости о росте новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах. Накануне Флорида, Аризона, Калифорния и Техас зафиксировали рекордный дневной прирост новых случаев инфицирования, отмечает... читать дальше
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19 июня 2020 года 16:51
9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-436 на 30 млрд 572,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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19 июня 2020 года 16:46
Газпромбанк завершил размещение 2-летних облигаций серии 001Р-15Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на бонды прошел 9 июня. Ставка 1-го купона установлена в размере 5,45% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.... читать дальше
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19 июня 2020 года 16:41
Премии российских страховых компаний в первом квартале 2020 года увеличились на 12,6% по сравнению с январем-мартом 2019 года, до 426,3 млрд рублей, достигнув максимального прироста за последние 5 кварталов, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" ЦБ... читать дальше
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