Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,8661 руб.

19 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8661 руб.

Минимальный курс евро составил 77,59 руб., максимальный - 78,09 руб. Было заключено 3700 сделок. Объем торгов составил 11947,38 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,6025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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