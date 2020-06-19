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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 443,6 млрд руб.
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19 июня 2020 года 10:15
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 443,6 млрд руб.
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19 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 июня по данным на начало операционного дня выросло до 443,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 406 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.19 июня 2020 года 11:45
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.19 июня 2020 года 11:20
9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-436 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9615% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,7% годовых. Дисконтные... читать дальше
.19 июня 2020 года 11:02
Объем денежной базы в узком определении в России на 11 июня составил 12720,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 5 июня денежная база в России равнялась 12558,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,29%, или на 161,6 млрд... читать дальше
.19 июня 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 164 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8377 руб. Минимальный курс юаня составил 9,83 руб., максимальный - 9,85... читать дальше
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Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики решила включить в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей деятельность морского и внутреннего водного пассажирского транспорта, а также междугородние перевозки пассажиров... читать дальше
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Туриндустрия Италии готовится в этом году к рекордному падению доходов за всю историю туризма в стране, сообщает портал The Local. "По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), Италия в 2018 году приняла 60 млн иностранных туристов. В 2020 году из-за пандемии... читать дальше
.19 июня 2020 года 10:45
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.19 июня 2020 года 10:39
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