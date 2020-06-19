Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 443,6 млрд руб.

19 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 июня по данным на начало операционного дня выросло до 443,6 млрд руб.

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать недельный рост. Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса. В ряде штатов США в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев... В ряде штатов США в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 4,55 коп. и составил 69,5725 руб.... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 69,5725 руб. По... читать дальше

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Два представителя Федеральной резервной системы (ФРС) - главы ФРБ Кливленда и Сент-Луиса - выразили надежду на улучшение ситуации в экономике США на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, хотя и предупреждают, что потребуется немало времени, прежде чем экономика вернется на... читать дальше

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Промсвязьбанк установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 2 года в размере 6,00-6,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ему соответствует доходность к погашению в размере 6,09-6,24%... Ему соответствует доходность к погашению в размере 6,09-6,24%... читать дальше

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Минфин РФ внес на рассмотрение правительства РФ новый порядок согласования с контрольным органом (ФАС России) заключения контракта с единственным поставщиком при признании закупки несостоявшейся, говорится в сообщении на сайте министерства. Новые правила согласования... Новые правила согласования... читать дальше

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9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-436 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9615% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,7% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,7% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 11 июня составил 12720,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 5 июня денежная база в России равнялась 12558,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,29%, или на 161,6 млрд... На 5 июня денежная база в России равнялась 12558,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,29%, или на 161,6 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 164 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8377 руб. Минимальный курс юаня составил 9,83 руб., максимальный - 9,85... Минимальный курс юаня составил 9,83 руб., максимальный - 9,85... читать дальше

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Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики решила включить в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей деятельность морского и внутреннего водного пассажирского транспорта, а также междугородние перевозки пассажиров... читать дальше

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ООО "Энерготехсервис" (Тюмень) 22 июня планирует провести размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02, говорится в сообщении компании. Согласно эмиссионным документам, объем выпуска составляет 500 млн рублей. Согласно эмиссионным документам, объем выпуска составляет 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12%... Ставка 1-го купона установлена на уровне 12%... читать дальше

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Туриндустрия Италии готовится в этом году к рекордному падению доходов за всю историю туризма в стране, сообщает портал The Local. "По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), Италия в 2018 году приняла 60 млн иностранных туристов. В 2020 году из-за пандемии... "По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), Италия в 2018 году приняла 60 млн иностранных туристов. В 2020 году из-за пандемии... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 69,5531... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7,97 тыс. случаев, умер за сутки 181 пациент, следует из сегодняшних данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7972... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7972... читать дальше

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ЦБ РФ 17 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,1 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... читать дальше

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Правительство России дополнило перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ, подлежащих мониторингу, 15 новыми позициями. В числе новых проектов - строительство атомных... В числе новых проектов - строительство атомных... читать дальше

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