19 июня 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Май 2020
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Май 2020
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Апрель 2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Апрель 2020
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|I квартал 2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Апрель 2020
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19 июня 2020 года 11:51
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать недельный рост. Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса.
В ряде штатов США в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев... читать дальше
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19 июня 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 4,55 коп. и составил 69,5725 руб.... читать дальше
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19 июня 2020 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 69,5725 руб. По... читать дальше
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19 июня 2020 года 11:30
Два представителя Федеральной резервной системы (ФРС) - главы ФРБ Кливленда и Сент-Луиса - выразили надежду на улучшение ситуации в экономике США на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, хотя и предупреждают, что потребуется немало времени, прежде чем экономика вернется на... читать дальше
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19 июня 2020 года 11:23
Промсвязьбанк установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 2 года в размере 6,00-6,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ему соответствует доходность к погашению в размере 6,09-6,24%... читать дальше
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19 июня 2020 года 11:21
Минфин РФ внес на рассмотрение правительства РФ новый порядок согласования с контрольным органом (ФАС России) заключения контракта с единственным поставщиком при признании закупки несостоявшейся, говорится в сообщении на сайте министерства.
Новые правила согласования... читать дальше
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19 июня 2020 года 11:20
9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-436 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9615% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,7% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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19 июня 2020 года 11:02
Объем денежной базы в узком определении в России на 11 июня составил 12720,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 5 июня денежная база в России равнялась 12558,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,29%, или на 161,6 млрд... читать дальше
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19 июня 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 164 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8377 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,83 руб., максимальный - 9,85... читать дальше
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19 июня 2020 года 10:54
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики решила включить в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей деятельность морского и внутреннего водного пассажирского транспорта, а также междугородние перевозки пассажиров... читать дальше
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19 июня 2020 года 10:53
ООО "Энерготехсервис" (Тюмень) 22 июня планирует провести размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02, говорится в сообщении компании.
Согласно эмиссионным документам, объем выпуска составляет 500 млн рублей.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 12%... читать дальше
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19 июня 2020 года 10:47
Туриндустрия Италии готовится в этом году к рекордному падению доходов за всю историю туризма в стране, сообщает портал The Local.
"По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), Италия в 2018 году приняла 60 млн иностранных туристов. В 2020 году из-за пандемии... читать дальше
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19 июня 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 69,5531... читать дальше
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19 июня 2020 года 10:39
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7,97 тыс. случаев, умер за сутки 181 пациент, следует из сегодняшних данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7972... читать дальше
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19 июня 2020 года 10:34
ЦБ РФ 17 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,1 млрд рублей.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... читать дальше
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19 июня 2020 года 10:28
Правительство России дополнило перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ, подлежащих мониторингу, 15 новыми позициями.
В числе новых проектов - строительство атомных... читать дальше
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