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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в мае ускорилось до 9,6%
В мае промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало на 9,6% после снижения на 6,6% в апреле. Падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,8%
 
Расходы бюджета-2020 увеличат на 2,3 трлн руб.
Минфин планирует увеличить расходы бюджета на 2020 год до 22 трлн рублей, следует из материалов сайта "Электронный бюджет". Это на 2,3 трлн больше, чем предусмотрено в последней официальной версии федеральной казны (была принята в начале марта)....
 
Объем предложенных коллекторам долгов снизился за 5 месяцев на 35%
По итогам первых пяти месяцев 2020 года банки выставили на продажу коллекторским агентствам 457 тыс. кейсов на 67 млрд руб. Об этом, как пишет "Коммерсант", свидетельствуют данные СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств"...
 
РСПП - за введение моратория на курортные сборы
РСПП предлагает ввести мораторий на взимание курортного сбора, говорится в письме главы союза Александра Шохина премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут "Известия". Правительство просят ввести мораторий на взимание курортного сбора, действующее в...
 
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19 июня 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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19 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Май 2020
09:00 Цены производителей в Германии Май 2020
11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Апрель 2020
12:00 Баланс счета текущих операций Италии Апрель 2020
15:30 Баланс счета текущих операций США I квартал 2020
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Апрель 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
19 июня 2020 года 11:51
Европейские рынки акций торгуются в зеленой зоне
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать недельный рост. Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса.

В ряде штатов США в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев...    читать дальше
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19 июня 2020 года 11:45
Доллар подешевел на 5 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 4,55 коп. и составил 69,5725 руб....    читать дальше
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19 июня 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 19 июня составил 69,5725 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 69,5725 руб. По...    читать дальше
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19 июня 2020 года 11:30
Представители ФРС: потребуется немало времени, чтобы экономика США вернулась на докризисный уровень
Два представителя Федеральной резервной системы (ФРС) - главы ФРБ Кливленда и Сент-Луиса - выразили надежду на улучшение ситуации в экономике США на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, хотя и предупреждают, что потребуется немало времени, прежде чем экономика вернется на...    читать дальше
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19 июня 2020 года 11:23
Ориентир ставки 1-го купона бондов Промсвязьбанка объемом 10 млрд руб. составляет 6,00-6,15%
Промсвязьбанк установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 2 года в размере 6,00-6,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ему соответствует доходность к погашению в размере 6,09-6,24%...    читать дальше
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19 июня 2020 года 11:21
Минфин РФ направил в правительство новые правила согласования госконтракта с единственным поставщиком
Минфин РФ внес на рассмотрение правительства РФ новый порядок согласования с контрольным органом (ФАС России) заключения контракта с единственным поставщиком при признании закупки несостоявшейся, говорится в сообщении на сайте министерства.

Новые правила согласования...    читать дальше
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19 июня 2020 года 11:20
ВТБ разместит 19 июня однодневные бонды серии КС-3-436 на 50 млрд руб. по цене 99,9615% от номинала
9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-436 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9615% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,7% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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19 июня 2020 года 11:02
Денежная база в России выросла с 5 по 11 июня на 161,6 млрд руб.
Объем денежной базы в узком определении в России на 11 июня составил 12720,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 5 июня денежная база в России равнялась 12558,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,29%, или на 161,6 млрд...    читать дальше
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19 июня 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,8377 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 164 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8377 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,83 руб., максимальный - 9,85...    читать дальше
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19 июня 2020 года 10:54
В перечень пострадавших отраслей могут не войти грузовые речные перевозки
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики решила включить в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей деятельность морского и внутреннего водного пассажирского транспорта, а также междугородние перевозки пассажиров...    читать дальше
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19 июня 2020 года 10:53
"Энерготехсервис" 22 июня проведет размещение облигаций серии 001Р-02 на 500 млн рублей
ООО "Энерготехсервис" (Тюмень) 22 июня планирует провести размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02, говорится в сообщении компании.

Согласно эмиссионным документам, объем выпуска составляет 500 млн рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 12%...    читать дальше
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19 июня 2020 года 10:47
В этом году падение доходов итальянской туриндустрии станет рекордным
Туриндустрия Италии готовится в этом году к рекордному падению доходов за всю историю туризма в стране, сообщает портал The Local.

"По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), Италия в 2018 году приняла 60 млн иностранных туристов. В 2020 году из-за пандемии...    читать дальше
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19 июня 2020 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 69,5531 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 69,5531...    читать дальше
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19 июня 2020 года 10:39
В России за сутки зафиксированы 7,97 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7,97 тыс. случаев, умер за сутки 181 пациент, следует из сегодняшних данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7972...    читать дальше
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19 июня 2020 года 10:34
Центробанк 17 июня продал валюту на 10,2 млрд руб.
ЦБ РФ 17 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,1 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше...    читать дальше
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19 июня 2020 года 10:28
Правительство профинансирует гособъекты на СПГ-проекте "НОВАТЭКа
Правительство России дополнило перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ, подлежащих мониторингу, 15 новыми позициями.

В числе новых проектов - строительство атомных...    читать дальше
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