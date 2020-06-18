АО "ЛК "Европлан" установило ставку 5-7-го купонов облигаций серии БО-08 в размере 7,4% годовых, говорится в сообщении компании. Бумаги объемом 5 млрд рублей размещены в июле 2018 года. Ставка текущего купона - 9,35% годовых. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов,... Бумаги объемом 5 млрд рублей размещены в июле 2018 года. Ставка текущего купона - 9,35% годовых. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,77 пункта (0,576%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2724,33 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43633,102 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 464,572 млрд руб., или на...

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ОО "Урожай" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Мосбиржа зарегистрировала облигации 29 мая... Мосбиржа зарегистрировала облигации 29 мая...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8358 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7911 руб., максимальный - 9,8662... Минимальный курс юаня составил 9,7911 руб., максимальный - 9,8662... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1781 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,1139 руб. Минимальный курс евро составил 77,84 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,84 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5168 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 июня выросли на 0,2%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). С начала года бензин подорожал на 0,5%. На предыдущей неделе (с 1 по 7 июня) рост цен составил 0,1%. На предыдущей неделе (с 1 по 7 июня) рост цен составил 0,1%. По данным Росстата, к 15 июня... По данным Росстата, к 15 июня... читать дальше

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В мае 2020 года по сравнению с апреле цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 2,8% после обвала на 7,2% в апреле, падения на 1,4% в марте, снижения на 0,5% в феврале и росте на 0,9% в январе, свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, и завершил четверг в красной зоне. Рынки акций Европы, начав торги снижением, позже пытались скорректироваться на повышение, но не удержались в зеленой зоне. Рынки акций Европы, начав торги снижением, позже пытались скорректироваться на повышение, но не удержались в зеленой зоне. Азиатские рынки акций преимущественно закрылись на понижательном... Азиатские рынки акций преимущественно закрылись на понижательном... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене за счет спроса... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 2-летним облигациям Газпромбанка (MOEX: GZPR) серии 001Р-15Р объемом 5 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Газпромбанка. По... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Газпромбанка. По... читать дальше

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Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе заседания комитета в четверг поднял вопрос высокой стоимости подключения домов к газу на примере Московской области и сообщил, что поверкой ценообразования по поручению президента займется прокуратура. "Очень... "Очень... читать дальше

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Американцы с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране пропустили платежи по более 100 млн студенческих кредитов, автокредитов и кредитов других видов. Число счетов, по которым была предоставлена отсрочка с 1 марта, выросло до 106 млн на конец мая, что в... Число счетов, по которым была предоставлена отсрочка с 1 марта, выросло до 106 млн на конец мая, что в... читать дальше

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Восстановление российского авторынка после кризиса 2020 года будет более медленным по сравнению с кризисами предыдущих лет в условиях отсутствия драйверов для его роста в ближайшем будущем, считают аналитики Сбербанка. "Если посмотреть на наш прогноз авторынка РФ в... "Если посмотреть на наш прогноз авторынка РФ в... читать дальше

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Глава Минэнерго России Александр Новак отмечает, что выход на устойчивое восстановление нефтяного рынка еще не близок, и это все понимают. "Созыв JMMC на ежемесячной основе позволит более эффективно отслеживать динамику рыночной конъюнктуры. Мы привержены общей цели -... "Созыв JMMC на ежемесячной основе позволит более эффективно отслеживать динамику рыночной конъюнктуры. Мы привержены общей цели -... читать дальше

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