Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8358 руб.

18 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8358 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7911 руб., максимальный - 9,8662 руб. Было заключено 309 сделок. Объем торгов составил 1858,41 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,855 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.