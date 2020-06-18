Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,1186 руб.

18 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,1186 руб.

Минимальный курс евро составил 77,8425 руб., максимальный - 78,4225 руб. Была заключена 3301 сделка. Объем торгов составил 12006,21 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,16 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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