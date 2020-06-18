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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 19 июня в размере 78,2924 руб.
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18 июня 2020 года 12:32

ЦБ РФ установил курс евро с 19 июня в размере 78,2924 руб.

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18 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 78,2924 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,05 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Американцы с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране пропустили платежи по более 100 млн студенческих кредитов, автокредитов и кредитов других видов.

Число счетов, по которым была предоставлена отсрочка с 1 марта, выросло до 106 млн на конец мая, что в...    читать дальше
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18 июня 2020 года 18:21
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"Если посмотреть на наш прогноз авторынка РФ в...    читать дальше
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Глава Минэнерго России Александр Новак отмечает, что выход на устойчивое восстановление нефтяного рынка еще не близок, и это все понимают.

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Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:51 мск просел...    читать дальше
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18 июня 2020 года 17:48
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"Злоумышленники продолжают эксплуатировать человеческую...    читать дальше
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Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,4882 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4882 руб.

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18 июня 2020 года 17:21
Цены на рыбу могут вырасти в связи с затратами рыбаков РФ на карантинные мероприятия
В России к росту цен на рыбу могут привести затраты рыбаков на карантинные мероприятия, связанные с распространением коронавируса, прогнозирует руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев.

Как заявил Савельев "Интерфаксу", стабильная ценовая ситуация...    читать дальше
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18 июня 2020 года 17:06
В 3-м квартале поставки нефти из России в Белоруссию по "Дружбе" составят 5,75 млн т
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"С Минэнерго России на 3-й...    читать дальше
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18 июня 2020 года 16:52
На поддержку российских аграриев дополнительно выделено более 31 млрд руб.
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Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба, речь, в частности, идет о...    читать дальше
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18 июня 2020 года 16:38
ВТБ разместил 55,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-435 на 27,8 млрд рублей
8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-435 на 27 млрд 752,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

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18 июня 2020 года 16:36
S&P: в этом году инфляция в Казахстане составит 6%, в 2021 году - 5,3%
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует инфляцию в Казахстане в 2020 году на уровне 6%, говорится в материалах агентства.

Инфляция в Казахстане в 2021 году, согласно прогнозу, составит 5,3%, в 2022 году - 5,1%, в 2023 году -...    читать дальше
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18 июня 2020 года 16:27
Иностранный бизнес не отказывается от инвестиций в РФ, ждет улучшения ситуации
Работающие в России иностранные компании не отказываются от инвестиций в российские проекты, но ждут улучшения ситуации, сообщил в четверг председатель комитета по малому и среднему бизнесу Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) Андреас Битци в рамках онлайн...    читать дальше
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Во 2-м финквартале чистый убыток круизного оператора Carnival составил $4,37 млрд по сравнению с чистой прибылью в $451 млн годом ранее
По итогам 2-го финквартала (март-май) чистый убыток крупнейшего в мире оператора круизов - американской Carnival Corp. - составил на фоне практически полной остановки операций из-за пандемии коронавирусной инфекции $4,37 млрд, или $6,07 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в...    читать дальше
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18 июня 2020 года 16:15
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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,65 пункта (1,046%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2711,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2738,04 (-0,08%) пункта,...    читать дальше
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