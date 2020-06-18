ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июня в размере 69,618 руб.

18 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 69,618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,58 коп.

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Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе заседания комитета в четверг поднял вопрос высокой стоимости подключения домов к газу на примере Московской области и сообщил, что поверкой ценообразования по поручению президента займется прокуратура. "Очень... "Очень... читать дальше

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Американцы с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране пропустили платежи по более 100 млн студенческих кредитов, автокредитов и кредитов других видов. Число счетов, по которым была предоставлена отсрочка с 1 марта, выросло до 106 млн на конец мая, что в... Число счетов, по которым была предоставлена отсрочка с 1 марта, выросло до 106 млн на конец мая, что в... читать дальше

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Восстановление российского авторынка после кризиса 2020 года будет более медленным по сравнению с кризисами предыдущих лет в условиях отсутствия драйверов для его роста в ближайшем будущем, считают аналитики Сбербанка. "Если посмотреть на наш прогноз авторынка РФ в... "Если посмотреть на наш прогноз авторынка РФ в... читать дальше

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Глава Минэнерго России Александр Новак отмечает, что выход на устойчивое восстановление нефтяного рынка еще не близок, и это все понимают. "Созыв JMMC на ежемесячной основе позволит более эффективно отслеживать динамику рыночной конъюнктуры. Мы привержены общей цели -... "Созыв JMMC на ежемесячной основе позволит более эффективно отслеживать динамику рыночной конъюнктуры. Мы привержены общей цели -... читать дальше

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В начале торгов в четверг фондовые индексы США демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения, инвесторы оценивают последние данные с рынка труда США и сообщения о новых вспышках коронавируса в Китае и Америке. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:51 мск просел... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:51 мск просел... читать дальше

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Комитет Госдумы по собственности в четверг одобрил ко второму чтению очередной пакет поправок в законодательство о жилищном строительстве. В частности, уточнен порядок определения рыночной стоимости при выплате компенсаций обманутым дольщикам, а счета эскроу можно будет... читать дальше

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В прошлом году доля социальной инженерии в общем количестве хищений средств со счетов физлиц в России выросла на 10 процентных пунктов - до 90%, говорится в исследовании дочерней компании Сбербанка - Bi.zone. "Злоумышленники продолжают эксплуатировать человеческую... "Злоумышленники продолжают эксплуатировать человеческую... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4882 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,15 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 69,15 руб.,... читать дальше

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В России к росту цен на рыбу могут привести затраты рыбаков на карантинные мероприятия, связанные с распространением коронавируса, прогнозирует руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев. Как заявил Савельев "Интерфаксу", стабильная ценовая ситуация... Как заявил Савельев "Интерфаксу", стабильная ценовая ситуация... читать дальше

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Концерн "Белнефтехим" согласовал с Минэнерго РФ поставки нефти на белорусские НПЗ в 3-м квартале 2020 года по магистральному нефтепроводу "Дружба" в объеме 5,75 млн тонн, сообщил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко. "С Минэнерго России на 3-й... "С Минэнерго России на 3-й... читать дальше

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Правительство РФ в четверг приняло ряд решений, направленных на поддержку аграриев. Дополнительная сумма поддержки составляет более 31 млрд рублей. Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба, речь, в частности, идет о... Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба, речь, в частности, идет о... читать дальше

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8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-435 на 27 млрд 752,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует инфляцию в Казахстане в 2020 году на уровне 6%, говорится в материалах агентства. Инфляция в Казахстане в 2021 году, согласно прогнозу, составит 5,3%, в 2022 году - 5,1%, в 2023 году -... Инфляция в Казахстане в 2021 году, согласно прогнозу, составит 5,3%, в 2022 году - 5,1%, в 2023 году -... читать дальше

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Работающие в России иностранные компании не отказываются от инвестиций в российские проекты, но ждут улучшения ситуации, сообщил в четверг председатель комитета по малому и среднему бизнесу Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) Андреас Битци в рамках онлайн... читать дальше

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По итогам 2-го финквартала (март-май) чистый убыток крупнейшего в мире оператора круизов - американской Carnival Corp. - составил на фоне практически полной остановки операций из-за пандемии коронавирусной инфекции $4,37 млрд, или $6,07 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,65 пункта (1,046%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2711,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2738,04 (-0,08%) пункта,... читать дальше

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