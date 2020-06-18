Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,8541 руб.

18 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 390 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8541 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8351 руб., максимальный - 9,8647 руб. Была заключена 51 сделка. Объем торгов составил 233,08 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,86 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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