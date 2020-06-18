18 июня 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Апрель 2020
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Июнь 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 07 по 13 июня
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июнь 2020
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Апрель 2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 31 мая по 06 июня
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Май 2020
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18 июня 2020 года 18:39
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе заседания комитета в четверг поднял вопрос высокой стоимости подключения домов к газу на примере Московской области и сообщил, что поверкой ценообразования по поручению президента займется прокуратура.
"Очень... читать дальше
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18 июня 2020 года 18:29
Американцы с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране пропустили платежи по более 100 млн студенческих кредитов, автокредитов и кредитов других видов.
Число счетов, по которым была предоставлена отсрочка с 1 марта, выросло до 106 млн на конец мая, что в... читать дальше
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18 июня 2020 года 18:21
Восстановление российского авторынка после кризиса 2020 года будет более медленным по сравнению с кризисами предыдущих лет в условиях отсутствия драйверов для его роста в ближайшем будущем, считают аналитики Сбербанка.
"Если посмотреть на наш прогноз авторынка РФ в... читать дальше
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18 июня 2020 года 18:15
Глава Минэнерго России Александр Новак отмечает, что выход на устойчивое восстановление нефтяного рынка еще не близок, и это все понимают.
"Созыв JMMC на ежемесячной основе позволит более эффективно отслеживать динамику рыночной конъюнктуры. Мы привержены общей цели -... читать дальше
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18 июня 2020 года 17:58
В начале торгов в четверг фондовые индексы США демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения, инвесторы оценивают последние данные с рынка труда США и сообщения о новых вспышках коронавируса в Китае и Америке.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:51 мск просел... читать дальше
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18 июня 2020 года 17:48
Комитет Госдумы по собственности в четверг одобрил ко второму чтению очередной пакет поправок в законодательство о жилищном строительстве. В частности, уточнен порядок определения рыночной стоимости при выплате компенсаций обманутым дольщикам, а счета эскроу можно будет... читать дальше
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18 июня 2020 года 17:38
В прошлом году доля социальной инженерии в общем количестве хищений средств со счетов физлиц в России выросла на 10 процентных пунктов - до 90%, говорится в исследовании дочерней компании Сбербанка - Bi.zone.
"Злоумышленники продолжают эксплуатировать человеческую... читать дальше
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18 июня 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4882 руб.
Минимальный курс доллара США составил 69,15 руб.,... читать дальше
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18 июня 2020 года 17:21
В России к росту цен на рыбу могут привести затраты рыбаков на карантинные мероприятия, связанные с распространением коронавируса, прогнозирует руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев.
Как заявил Савельев "Интерфаксу", стабильная ценовая ситуация... читать дальше
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18 июня 2020 года 17:06
Концерн "Белнефтехим" согласовал с Минэнерго РФ поставки нефти на белорусские НПЗ в 3-м квартале 2020 года по магистральному нефтепроводу "Дружба" в объеме 5,75 млн тонн, сообщил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.
"С Минэнерго России на 3-й... читать дальше
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18 июня 2020 года 16:52
Правительство РФ в четверг приняло ряд решений, направленных на поддержку аграриев. Дополнительная сумма поддержки составляет более 31 млрд рублей.
Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба, речь, в частности, идет о... читать дальше
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18 июня 2020 года 16:38
8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-435 на 27 млрд 752,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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18 июня 2020 года 16:36
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует инфляцию в Казахстане в 2020 году на уровне 6%, говорится в материалах агентства.
Инфляция в Казахстане в 2021 году, согласно прогнозу, составит 5,3%, в 2022 году - 5,1%, в 2023 году -... читать дальше
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18 июня 2020 года 16:27
Работающие в России иностранные компании не отказываются от инвестиций в российские проекты, но ждут улучшения ситуации, сообщил в четверг председатель комитета по малому и среднему бизнесу Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) Андреас Битци в рамках онлайн... читать дальше
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18 июня 2020 года 16:19
По итогам 2-го финквартала (март-май) чистый убыток крупнейшего в мире оператора круизов - американской Carnival Corp. - составил на фоне практически полной остановки операций из-за пандемии коронавирусной инфекции $4,37 млрд, или $6,07 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в... читать дальше
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18 июня 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,65 пункта (1,046%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2711,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2738,04 (-0,08%) пункта,... читать дальше
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