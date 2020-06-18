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18 июня 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 69,4822 руб.
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18 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 69,4822 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,02 коп.
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18 июня 2020 года 18:39
Прокуратура проверит ценообразование в рамках программы газификации населения - глава комитета Госдумы
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе заседания комитета в четверг поднял вопрос высокой стоимости подключения домов к газу на примере Московской области и сообщил, что поверкой ценообразования по поручению президента займется прокуратура. "Очень... читать дальше
.18 июня 2020 года 18:29
Американцы с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране пропустили платежи по более 100 млн студенческих кредитов, автокредитов и кредитов других видов. Число счетов, по которым была предоставлена отсрочка с 1 марта, выросло до 106 млн на конец мая, что в... читать дальше
.18 июня 2020 года 18:21
Аналитики Сбербанка не видят предпосылок быстрого восстановления российского авторынка после кризиса 2020 года
Восстановление российского авторынка после кризиса 2020 года будет более медленным по сравнению с кризисами предыдущих лет в условиях отсутствия драйверов для его роста в ближайшем будущем, считают аналитики Сбербанка. "Если посмотреть на наш прогноз авторынка РФ в... читать дальше
.18 июня 2020 года 18:15
Глава Минэнерго РФ: все понимают, что выход на устойчивое восстановление нефтяного рынка еще не близок
Глава Минэнерго России Александр Новак отмечает, что выход на устойчивое восстановление нефтяного рынка еще не близок, и это все понимают. "Созыв JMMC на ежемесячной основе позволит более эффективно отслеживать динамику рыночной конъюнктуры. Мы привержены общей цели -... читать дальше
.18 июня 2020 года 17:58
Американские фондовые индикаторы изменяются разнонаправленно на слабых статданных и новостях о коронавирусе
В начале торгов в четверг фондовые индексы США демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения, инвесторы оценивают последние данные с рынка труда США и сообщения о новых вспышках коронавируса в Китае и Америке. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:51 мск просел... читать дальше
.18 июня 2020 года 17:48
Комитет Госдумы по собственности в четверг одобрил ко второму чтению очередной пакет поправок в законодательство о жилищном строительстве. В частности, уточнен порядок определения рыночной стоимости при выплате компенсаций обманутым дольщикам, а счета эскроу можно будет... читать дальше
.18 июня 2020 года 17:38
В прошлом году доля социальной инженерии в общем количестве хищений средств со счетов физлиц в России выросла на 10 процентных пунктов - до 90%, говорится в исследовании дочерней компании Сбербанка - Bi.zone. "Злоумышленники продолжают эксплуатировать человеческую... читать дальше
.18 июня 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4882 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,15 руб.,... читать дальше
.18 июня 2020 года 17:21
В России к росту цен на рыбу могут привести затраты рыбаков на карантинные мероприятия, связанные с распространением коронавируса, прогнозирует руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев. Как заявил Савельев "Интерфаксу", стабильная ценовая ситуация... читать дальше
.18 июня 2020 года 17:06
Концерн "Белнефтехим" согласовал с Минэнерго РФ поставки нефти на белорусские НПЗ в 3-м квартале 2020 года по магистральному нефтепроводу "Дружба" в объеме 5,75 млн тонн, сообщил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко. "С Минэнерго России на 3-й... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:52
Правительство РФ в четверг приняло ряд решений, направленных на поддержку аграриев. Дополнительная сумма поддержки составляет более 31 млрд рублей. Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба, речь, в частности, идет о... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:38
8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-435 на 27 млрд 752,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:36
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует инфляцию в Казахстане в 2020 году на уровне 6%, говорится в материалах агентства. Инфляция в Казахстане в 2021 году, согласно прогнозу, составит 5,3%, в 2022 году - 5,1%, в 2023 году -... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:27
Работающие в России иностранные компании не отказываются от инвестиций в российские проекты, но ждут улучшения ситуации, сообщил в четверг председатель комитета по малому и среднему бизнесу Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) Андреас Битци в рамках онлайн... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:19
Во 2-м финквартале чистый убыток круизного оператора Carnival составил $4,37 млрд по сравнению с чистой прибылью в $451 млн годом ранее
По итогам 2-го финквартала (март-май) чистый убыток крупнейшего в мире оператора круизов - американской Carnival Corp. - составил на фоне практически полной остановки операций из-за пандемии коронавирусной инфекции $4,37 млрд, или $6,07 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,65 пункта (1,046%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2711,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2738,04 (-0,08%) пункта,... читать дальше
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