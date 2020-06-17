.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,2914 руб.
.
17 июня 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,2914 руб.
|0
17 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3494 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2914 руб. Минимальный курс евро составил 78,0725 руб., максимальный - 78,57 руб. К этому времени было заключено 3990 сделок. Объем торгов составил 15431,15 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,27 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 июня 2020 года 20:01
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,2 пункта (0,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2740,1 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения.... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 июня снизилась на 0,25% и составила 44097,674 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44097,674 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 112,081 млрд руб., или на...
.17 июня 2020 года 19:29
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило ставку 1-го купона ипотечных бондов на 16,252 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 16 июня до 15:00 МСК 17 июня. Ставке соответствует... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:28
ООО "Ломбард Мастер" разместил в полном объеме выпуск коммерческих облигаций серии КО-05 на 50 млн рублей по ставке 20% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 9 июня с 15:00 МСК по 18:00 МСК. Номинал бумаги - 1 тыс. рублей. Срок... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,831 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7961 руб., максимальный - 9,8665... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3494 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2914 руб. Минимальный курс евро составил 78,0725 руб.,... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,6271 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6271 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:07
Рынок акций РФ к вечеру утратил восходящий импульс вслед за внешними фондовыми площадками из-за сохраняющихся опасений второй волны мировой пандемии COVID-19 и завершил торги в умеренном минусе. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:03
алитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Юникредит банка на уровне "ААА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен очень высокой вероятностью... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:02
АКРА присвоило выпуску облигаций "МаксимаТелеком" серии БО-П01 ожидаемый кредитный рейтинг "еBBB+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило на 6-летним бондам АО "МаксимаТелеком" БО-П01 объемом 3-5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еBBB+(RU)", говорится в сообщении агентства. "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:02
На 1 июня 2020 г. суммарная задолженность по заработной плате по сведениям, представленным организациями, составила 2 млрд 415,9 млн рублей, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Суммарная задолженность на 1 июня рассчитана на основе... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:01
За период с 9 по 15 июня 2020 г. инфляция в России составила 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (со 2 по 8 июня) была зафиксирована нулевая инфляция. С начала июня текущего года потребительские цены выросли на... читать дальше
.
17 июня 2020 года 19:00
Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале 2020 года на 1,6% по сравнению с 1-м кварталом 2019 г., говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах 25 трлн 317,7 млрд рублей.... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:00
Росэксимбанк установил ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей на уровне 6,64% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,75% годовых. Сбор заявок на бонды... читать дальше
.17 июня 2020 года 18:41
Большинство аналитиков, уловив сигналы Банка России, ждет снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу, 19 июня, сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают ее снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п.. Банк России в апреле 2020 года... читать дальше
.17 июня 2020 года 18:32
Объем инвестиций в создание фонда незаконченных скважин в РФ планируется в объеме 400 млрд руб. в течение двух лет
Общий объем инвестиций в создание фонда незаконченных скважин, как меру поддержки нефтесервисной отрасли в России, планируется в объеме 400 млрд рублей в течение двух лет, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV. "Речь идет о создании... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.