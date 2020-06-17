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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 5 июня по 12 июня на 1215 тыс. баррелей, бензина - упали на 1666 тыс. баррелей
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17 июня 2020 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 5 июня по 12 июня на 1215 тыс. баррелей, бензина - упали на 1666 тыс. баррелей
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17 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1215 тыс. баррелей - до 539,28 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1666 тыс. баррелей и составили 256,995 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1358 тыс. баррелей, достигнув 174,471 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 130 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 750 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 3000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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17 июня 2020 года 20:01
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,2 пункта (0,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2740,1 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения.... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 июня снизилась на 0,25% и составила 44097,674 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44097,674 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 112,081 млрд руб., или на...
.17 июня 2020 года 19:29
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило ставку 1-го купона ипотечных бондов на 16,252 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 16 июня до 15:00 МСК 17 июня. Ставке соответствует... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:28
ООО "Ломбард Мастер" разместил в полном объеме выпуск коммерческих облигаций серии КО-05 на 50 млн рублей по ставке 20% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 9 июня с 15:00 МСК по 18:00 МСК. Номинал бумаги - 1 тыс. рублей. Срок... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,831 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7961 руб., максимальный - 9,8665... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3494 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2914 руб. Минимальный курс евро составил 78,0725 руб.,... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,6271 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6271 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:07
Рынок акций РФ к вечеру утратил восходящий импульс вслед за внешними фондовыми площадками из-за сохраняющихся опасений второй волны мировой пандемии COVID-19 и завершил торги в умеренном минусе. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:03
алитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Юникредит банка на уровне "ААА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен очень высокой вероятностью... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:02
АКРА присвоило выпуску облигаций "МаксимаТелеком" серии БО-П01 ожидаемый кредитный рейтинг "еBBB+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило на 6-летним бондам АО "МаксимаТелеком" БО-П01 объемом 3-5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еBBB+(RU)", говорится в сообщении агентства. "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:02
На 1 июня 2020 г. суммарная задолженность по заработной плате по сведениям, представленным организациями, составила 2 млрд 415,9 млн рублей, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Суммарная задолженность на 1 июня рассчитана на основе... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:01
За период с 9 по 15 июня 2020 г. инфляция в России составила 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (со 2 по 8 июня) была зафиксирована нулевая инфляция. С начала июня текущего года потребительские цены выросли на... читать дальше
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17 июня 2020 года 19:00
Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале 2020 года на 1,6% по сравнению с 1-м кварталом 2019 г., говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах 25 трлн 317,7 млрд рублей.... читать дальше
.17 июня 2020 года 19:00
Росэксимбанк установил ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей на уровне 6,64% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,75% годовых. Сбор заявок на бонды... читать дальше
.17 июня 2020 года 18:41
Большинство аналитиков, уловив сигналы Банка России, ждет снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу, 19 июня, сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают ее снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п.. Банк России в апреле 2020 года... читать дальше
.17 июня 2020 года 18:32
Объем инвестиций в создание фонда незаконченных скважин в РФ планируется в объеме 400 млрд руб. в течение двух лет
Общий объем инвестиций в создание фонда незаконченных скважин, как меру поддержки нефтесервисной отрасли в России, планируется в объеме 400 млрд рублей в течение двух лет, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV. "Речь идет о создании... читать дальше
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