Запасы нефти в США выросли за период с 5 июня по 12 июня на 1215 тыс. баррелей, бензина - упали на 1666 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 130 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 750 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 3000 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 1666 тыс. баррелей и составили 256,995 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

17 июня. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 1215 тыс. баррелей - до 539,28 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,2 пункта (0,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2740,1 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения.... Индекс РТС корректируется наверх после снижения.... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44097,674 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 112,081 млрд руб., или на...

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ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило ставку 1-го купона ипотечных бондов на 16,252 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 16 июня до 15:00 МСК 17 июня. Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 16 июня до 15:00 МСК 17 июня. Ставке соответствует... Ставке соответствует... читать дальше

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ООО "Ломбард Мастер" разместил в полном объеме выпуск коммерческих облигаций серии КО-05 на 50 млн рублей по ставке 20% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 9 июня с 15:00 МСК по 18:00 МСК. Сбор заявок на бонды прошел 9 июня с 15:00 МСК по 18:00 МСК. Номинал бумаги - 1 тыс. рублей. Срок... Номинал бумаги - 1 тыс. рублей. Срок... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,831 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7961 руб., максимальный - 9,8665... Минимальный курс юаня составил 9,7961 руб., максимальный - 9,8665... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3494 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2914 руб. Минимальный курс евро составил 78,0725 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,0725 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6271 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру утратил восходящий импульс вслед за внешними фондовыми площадками из-за сохраняющихся опасений второй волны мировой пандемии COVID-19 и завершил торги в умеренном минусе. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел... В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел... читать дальше

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алитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Юникредит банка на уровне "ААА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен очень высокой вероятностью... Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен очень высокой вероятностью... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило на 6-летним бондам АО "МаксимаТелеком" БО-П01 объемом 3-5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еBBB+(RU)", говорится в сообщении агентства. "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО... "Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО... читать дальше

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На 1 июня 2020 г. суммарная задолженность по заработной плате по сведениям, представленным организациями, составила 2 млрд 415,9 млн рублей, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Суммарная задолженность на 1 июня рассчитана на основе... Суммарная задолженность на 1 июня рассчитана на основе... читать дальше

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За период с 9 по 15 июня 2020 г. инфляция в России составила 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (со 2 по 8 июня) была зафиксирована нулевая инфляция. С начала июня текущего года потребительские цены выросли на... С начала июня текущего года потребительские цены выросли на... читать дальше

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Росэксимбанк установил ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей на уровне 6,64% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,75% годовых. Сбор заявок на бонды... Сбор заявок на бонды... читать дальше

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Большинство аналитиков, уловив сигналы Банка России, ждет снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу, 19 июня, сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), некоторые эксперты допускают ее снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п.. Банк России в апреле 2020 года... Банк России в апреле 2020 года... читать дальше

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Общий объем инвестиций в создание фонда незаконченных скважин, как меру поддержки нефтесервисной отрасли в России, планируется в объеме 400 млрд рублей в течение двух лет, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV. "Речь идет о создании... "Речь идет о создании... читать дальше

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