Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,5879 руб.

17 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5879 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,3625 руб., максимальный - 69,88 руб. Было заключено 11518 сделок. Объем торгов составил 39700,46 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,7 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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