Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,3565 руб.

17 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5845 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3565 руб.

Минимальный курс евро составил 78,235 руб., максимальный - 78,5425 руб. Было заключено 2956 сделок. Объем торгов составил 11889,98 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,2825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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