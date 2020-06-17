Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,8151 руб.

17 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 441 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8151 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8 руб., максимальный - 9,8298 руб. Было заключено 56 сделок. Объем торгов составил 253,71 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.