Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 304,1 млрд руб.

17 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 июня по данным на начало операционного дня выросло до 304,1 млрд руб.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1215 тыс. баррелей - до 539,28 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1666 тыс. баррелей и составили 256,995 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1666 тыс. баррелей и составили 256,995 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5879 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,3625 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 69,3625 руб.,... читать дальше

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Строительство трассы "Европа - Западный Китай" планируется начать в конце 2020 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Сейчас полным ходом началось проектирование, мы собираем управленческую схему, как за максимально короткий срок построить такой объект. Я думаю, что... читать дальше

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В 2020 году потоки прямых иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы и страны СНГ сократятся примерно на 38%, говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Его авторы прогнозируют падение объемов инвестиций в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный рейтинг Evraz Plc на уровне "Ba1". Прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "позитивного", говорится в пресс-релизе агентства. Согласно прогнозам Moody's, неблагоприятные рыночные условия окажут... Согласно прогнозам Moody's, неблагоприятные рыночные условия окажут... читать дальше

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Россия в этом сельхозгоду (июль 2019 года - июнь 2020 года) экспортирует 43 млн тонн зерна, в новом сельхозгоду, который начнётся 1 июня 2020 года экспорт составит 45 млн тонн, сообщает Минсельхоз по итогам встречи министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с крупнейшими... читать дальше

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7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-434 на 27 млрд 28,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Минэкономразвития проработает вопросы упрощения доступа к системе госзакупок самозанятых, развития программ факторинга и субсидирования хозяйств фермеров, соответствующие поручения первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов дал по итогам совещания с представителями экспертного и... читать дальше

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Число домов, строительство которых было начато в США в мае, увеличилось на 4,3% относительно предыдущего месяца и составило 974 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в апреле количество новостроек составило 934... читать дальше

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Сбор зерна в этом году в РФ составит 122,5 млн тонн, в том числе 75 млн тонн пшеницы, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на очередной рабочей встрече с крупнейшими российскими экспортерами зерна. "Несмотря на сложности, вызванные непростыми погодными... "Несмотря на сложности, вызванные непростыми погодными... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,22 пункта (0,044%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2747,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2771,26 (+0,84%) пункта,... читать дальше

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Прогноз поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2020 году повышен по сравнению с предыдущей версией на 0,3 млн б/с - до 61,8 млн б/с, пишет ОПЕК в ежемесячном отчете. Таким образом, ожидается, что поставки из не-ОПЕК в 2020 году снизятся на 3,23 млн б/с по сравнению с 2019 годом... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,8/70,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал...

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Зарубежная выручка ГК "Росатом" ежегодно растет в долларах на 10-15%, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "У нас огромные темпы роста строительной программы. В 2019 году это было 216 объектов и 400 млрд рублей. В этом году мы... читать дальше

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В мае 2020 года потребительские цены (индекс CPI) в Канаде упали относительно мая 2019 года на 0,4% после снижения на 0,2% в апреле, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Относительно предыдущего месяца цены выросли на 0,3%. Эксперты ожидали нулевое... читать дальше

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Страны ОПЕК в мае исполнили сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 84%, следует из расчетов "Интерфакса" на основе данных, представленных в ежемесячном отчете картеля. Так, согласно данным, относительно референтного уровня (октябрь 2018 года, для России и Саудовской... Так, согласно данным, относительно референтного уровня (октябрь 2018 года, для России и Саудовской... читать дальше

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