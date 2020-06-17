17 июня 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
17 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Май 2020
|09:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Май 2020
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Апрель 2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Май 2020
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Апрель 2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Май 2020
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Май 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 06 по 12 июня
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 июня 2020 года 17:32
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1215 тыс. баррелей - до 539,28 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина сократились на 1666 тыс. баррелей и составили 256,995 млн... читать дальше
.
17 июня 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5879 руб.
Минимальный курс доллара США составил 69,3625 руб.,... читать дальше
.
17 июня 2020 года 17:24
Строительство трассы "Европа - Западный Китай" планируется начать в конце 2020 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Сейчас полным ходом началось проектирование, мы собираем управленческую схему, как за максимально короткий срок построить такой объект. Я думаю, что... читать дальше
.
17 июня 2020 года 17:16
В 2020 году потоки прямых иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы и страны СНГ сократятся примерно на 38%, говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Его авторы прогнозируют падение объемов инвестиций в... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:55
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный рейтинг Evraz Plc на уровне "Ba1". Прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "позитивного", говорится в пресс-релизе агентства.
Согласно прогнозам Moody's, неблагоприятные рыночные условия окажут... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:47
Россия в этом сельхозгоду (июль 2019 года - июнь 2020 года) экспортирует 43 млн тонн зерна, в новом сельхозгоду, который начнётся 1 июня 2020 года экспорт составит 45 млн тонн, сообщает Минсельхоз по итогам встречи министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с крупнейшими... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:41
7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-434 на 27 млрд 28,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:38
Минэкономразвития проработает вопросы упрощения доступа к системе госзакупок самозанятых, развития программ факторинга и субсидирования хозяйств фермеров, соответствующие поручения первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов дал по итогам совещания с представителями экспертного и... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:31
Число домов, строительство которых было начато в США в мае, увеличилось на 4,3% относительно предыдущего месяца и составило 974 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в апреле количество новостроек составило 934... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:24
Сбор зерна в этом году в РФ составит 122,5 млн тонн, в том числе 75 млн тонн пшеницы, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на очередной рабочей встрече с крупнейшими российскими экспортерами зерна.
"Несмотря на сложности, вызванные непростыми погодными... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,22 пункта (0,044%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2747,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2771,26 (+0,84%) пункта,... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:05
Прогноз поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2020 году повышен по сравнению с предыдущей версией на 0,3 млн б/с - до 61,8 млн б/с, пишет ОПЕК в ежемесячном отчете. Таким образом, ожидается, что поставки из не-ОПЕК в 2020 году снизятся на 3,23 млн б/с по сравнению с 2019 годом... читать дальше
.
17 июня 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,8/70,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал...
.
17 июня 2020 года 15:58
Зарубежная выручка ГК "Росатом" ежегодно растет в долларах на 10-15%, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "У нас огромные темпы роста строительной программы. В 2019 году это было 216 объектов и 400 млрд рублей. В этом году мы... читать дальше
.
17 июня 2020 года 15:51
В мае 2020 года потребительские цены (индекс CPI) в Канаде упали относительно мая 2019 года на 0,4% после снижения на 0,2% в апреле, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Относительно предыдущего месяца цены выросли на 0,3%. Эксперты ожидали нулевое... читать дальше
.
17 июня 2020 года 15:43
Страны ОПЕК в мае исполнили сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 84%, следует из расчетов "Интерфакса" на основе данных, представленных в ежемесячном отчете картеля.
Так, согласно данным, относительно референтного уровня (октябрь 2018 года, для России и Саудовской... читать дальше
.