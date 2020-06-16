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16 июня 2020 года 20:05
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К246 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 3,22% выпуска на 644,5 млн рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 5,21% годовых. Срок обращения облигаций... читать дальше
.16 июня 2020 года 20:03
ПАО "Аптечная сеть 36,6" завершила размещение 10-летних облигаций серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Купоны полугодовые. Ставка 1-го купона... читать дальше
.16 июня 2020 года 20:01
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,24 пункта (1,075%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2748,3 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше
.16 июня 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 июня выросла на 2,31% и составила 44209,755 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44209,755 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 998,907 млрд руб., или на...
.16 июня 2020 года 19:30
ООО "Джи-групп" (Казань) 18-19 июня проведет сбор заявок на облигации серии 001P-01, говорится в сообщении компании. Техническое размещение выпуска запланировано на 22 июня. Как сообщалось, компания планировала во второй половине июня разместить 3-летний... читать дальше
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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-12-го купонов облигаций 35-й серии в размере 4% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 35-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в июле 2015 года. Ставки 1-2-го купонов установлены в размере... читать дальше
.16 июня 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,6015 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6015 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.16 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8424 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7925 руб., максимальный - 9,8818... читать дальше
.16 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4065 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,654 руб. Минимальный курс евро составил 77,945 руб.,... читать дальше
.16 июня 2020 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил вторник хорошим ростом на позитивном внешнем фоне. Рынки акций Европы активно росли весь день. Азиатские рынки акций закрылись ростом, японский Nikkei подскочил почти на 5%. Котировки фьючерсов на индексы... читать дальше
.16 июня 2020 года 18:44
Во вторник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций заметно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заявлений Федрезерва США о новых мерах поддержки. При этом американские казначейские обязательства... читать дальше
.16 июня 2020 года 18:40
ООО "ПР-Лизинг" в рамах оферты приобрело 21,424 тыс. облигаций серии 001P-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Компания в феврале 2019 года завершила размещение 3-летнего выпуска на 150 млн рублей. Ставка текущего купона установлена на уровне... читать дальше
.16 июня 2020 года 18:36
Глава "Газпрома" Алексей Миллер вновь избран председателем совета директоров "Газпром нефти", говорится в сообщении нефтяной компании. Кроме Миллера в совет директоров "Газпром нефти" входят глава футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев, глава "Газпром нефти"... читать дальше
.16 июня 2020 года 18:31
ейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ХКФ банка на уровне "ruA-", сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, адекватным уровнем запаса по капиталу при высокой способности к его генерации,... читать дальше
.16 июня 2020 года 18:26
McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, сократила сопоставимые продажи в США в мае на 5,1% в годовом выражении. В апреле падение составляло 19,2%, поэтому данные за прошлый месяц рынок воспринял позитивно. Рост котировок акций... читать дальше
.16 июня 2020 года 18:15
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ГТЛК", а также облигаций компании серий 001Р-02 - 001Р-04 и 001Р-06 - 001Р-19 на уровне "А+(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Эмиссии являются старшим... читать дальше
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