Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,6015 руб.

16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6015 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,18 руб., максимальный - 69,965 руб. К этому времени было заключено 43262 сделки. Объем торгов составил 198119,42 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,6775 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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