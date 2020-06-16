Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,603 руб.

16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,603 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,1725 руб., максимальный - 69,9275 руб. Было заключено 14539 сделок. Объем торгов составил 47795,56 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,2775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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