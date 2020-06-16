Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,941 руб.

16 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1566 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,941 руб.

Минимальный курс евро составил 78,5775 руб., максимальный - 79,2075 руб. Было заключено 3455 сделок. Объем торгов составил 14076,21 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,6225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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