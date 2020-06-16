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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К246 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 3,22% выпуска на 644,5 млн рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 5,21% годовых. Ставка купона установлена в размере 5,21% годовых. Срок обращения облигаций... Срок обращения облигаций... читать дальше

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ПАО "Аптечная сеть 36,6" завершила размещение 10-летних облигаций серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Купоны полугодовые. Размещение прошло по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Купоны полугодовые. Ставка 1-го купона... Ставка 1-го купона... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,24 пункта (1,075%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2748,3 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44209,755 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 998,907 млрд руб., или на...

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ООО "Джи-групп" (Казань) 18-19 июня проведет сбор заявок на облигации серии 001P-01, говорится в сообщении компании. Техническое размещение выпуска запланировано на 22 июня. Техническое размещение выпуска запланировано на 22 июня. Как сообщалось, компания планировала во второй половине июня разместить 3-летний... Как сообщалось, компания планировала во второй половине июня разместить 3-летний... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-12-го купонов облигаций 35-й серии в размере 4% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 35-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в июле 2015 года. Ставки 1-2-го купонов установлены в размере... Компания разместила 35-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в июле 2015 года. Ставки 1-2-го купонов установлены в размере... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6015 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8424 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7925 руб., максимальный - 9,8818... Минимальный курс юаня составил 9,7925 руб., максимальный - 9,8818... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4065 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,654 руб. Минимальный курс евро составил 77,945 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,945 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил вторник хорошим ростом на позитивном внешнем фоне. Рынки акций Европы активно росли весь день. Рынки акций Европы активно росли весь день. Азиатские рынки акций закрылись ростом, японский Nikkei подскочил почти на 5%. Азиатские рынки акций закрылись ростом, японский Nikkei подскочил почти на 5%. Котировки фьючерсов на индексы... Котировки фьючерсов на индексы... читать дальше

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Во вторник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций заметно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заявлений Федрезерва США о новых мерах поддержки. При этом американские казначейские обязательства... читать дальше

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ООО "ПР-Лизинг" в рамах оферты приобрело 21,424 тыс. облигаций серии 001P-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Компания в феврале 2019 года завершила размещение 3-летнего выпуска на 150 млн рублей. Ставка текущего купона установлена на уровне... Компания в феврале 2019 года завершила размещение 3-летнего выпуска на 150 млн рублей. Ставка текущего купона установлена на уровне... читать дальше

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Глава "Газпрома" Алексей Миллер вновь избран председателем совета директоров "Газпром нефти", говорится в сообщении нефтяной компании. Кроме Миллера в совет директоров "Газпром нефти" входят глава футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев, глава "Газпром нефти"... Кроме Миллера в совет директоров "Газпром нефти" входят глава футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев, глава "Газпром нефти"... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ХКФ банка на уровне "ruA-", сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, адекватным уровнем запаса по капиталу при высокой способности к его генерации,... Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, адекватным уровнем запаса по капиталу при высокой способности к его генерации,... читать дальше

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McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, сократила сопоставимые продажи в США в мае на 5,1% в годовом выражении. В апреле падение составляло 19,2%, поэтому данные за прошлый месяц рынок воспринял позитивно. Рост котировок акций... Рост котировок акций... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ГТЛК", а также облигаций компании серий 001Р-02 - 001Р-04 и 001Р-06 - 001Р-19 на уровне "А+(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Эмиссии являются старшим... Эмиссии являются старшим... читать дальше

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