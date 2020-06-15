Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,3166 руб.

15 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 12331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3166 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,0125 руб., максимальный - 70,95 руб. Было заключено 17399 сделок. Объем торгов составил 68301 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,14 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.