Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,0976 руб.

15 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6444 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,0976 руб.

Минимальный курс евро составил 78,88 руб., максимальный - 81,2 руб. Было заключено 3434 сделки. Объем торгов составил 10820,55 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,9225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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