ЦБ РФ установил курс евро с 16 июня в размере 79,1451 руб.

15 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 июня, составляет 79,1451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,26 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,74 пункта (0,902%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2719,06 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43210,849 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 755,748 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4315 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,0788 руб. Минимальный курс евро составил 78,8025 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,8025 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2716 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1448 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9162 руб. Минимальный курс юаня составил 9,88 руб., максимальный - 9,9429... Минимальный курс юаня составил 9,88 руб., максимальный - 9,9429... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде под давлением продавцов на фоне негативной динамики внешних площадок из-за опасений второй волны коронавируса. Новая вспышка коронавируса в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии. В 11 микрорайонах... Новая вспышка коронавируса в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии. В 11 микрорайонах... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АК "АЛРОСА" на уровне "Baa2". Прогноз рейтинга - "стабильный". Moody's также присвоило рейтинг "Baa2" планируемому выпуску долларовых евробондов "АЛРОСА". "Подтверждение рейтинга... "Подтверждение рейтинга... читать дальше

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Нефть марки WTI в понедельник продолжает дешеветь на фоне тревог по поводу второй волны коронавируса, в то время как котировки Brent начали повышаться. В центре внимания трейдеров остается ситуация с коронавирусом. Новая вспышка заболевания в Китае усиливает тревоги по... В центре внимания трейдеров остается ситуация с коронавирусом. Новая вспышка заболевания в Китае усиливает тревоги по... читать дальше

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Индия в мае 2020 года импортировала золото на $76 млн, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. В апреле на фоне национального локдауна в Индии импорт золота в страну фактически прекратился и составил всего $3 млн. В мае поставки, как... В апреле на фоне национального локдауна в Индии импорт золота в страну фактически прекратился и составил всего $3 млн. В мае поставки, как... читать дальше

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Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санируемый Банком России, может направить на выплату дивидендов за 2019 год четверть чистой прибыли. Как говорится в сообщении АТБ, совет директоров банка рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2019 год 1,1 млрд рублей (25%... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг российского производителя удобрений ПАО "Акрон" на уровне "BB-". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Программа выкупа нераспроданных квартир у застройщиков может быть продлена или расширена в зависимости от экономической ситуации в стране, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Пока застройщики присматриваются к этой мере. ДОМ.РФ за счет собственных... читать дальше

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Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2020 году сократится, но не более чем на 5%, сообщил журналистам заместитель генерального директора по добыче и разведке "Газпром нефти" Вадим Яковлев. "Конечно, есть влияние сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+. Но если в целом говорить... читать дальше

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Существенное увеличение численности зарегистрированных безработных в России отражает сложную ситуацию в экономике страны, но это далеко не обвал рынка труда, считает президент Конфедерации труда России (КТР), член СПЧ Борис Кравченко. "Динамика непривычная. Однако, следует... читать дальше

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"Газпром нефть" надеется выйти в прибыль по итогам 1-го полугодия, по итогам 2020 года тоже ждет прибыль, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "Убыток, который был получен "Газпром нефтью" в первом квартале, он был ожидаемый - он бумажный, связан, во-первых, с... читать дальше

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Объем капитальных вложений в строительную отрасль РФ вырос на 108 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. "По программе капитальных вложений в строительную отрасль мы видим перевыполнение на 145%. Это означает, что... читать дальше

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