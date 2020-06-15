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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 129,2 млрд руб.
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15 июня 2020 года 10:29
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 129,2 млрд руб.
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15 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 июня по данным на начало операционного дня выросло до 129,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 118,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.15 июня 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 июня снизилась на 1,72% и составила 43210,849 млрд руб.
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Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,2716 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2716 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.15 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1448 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9162 руб. Минимальный курс юаня составил 9,88 руб., максимальный - 9,9429... читать дальше
.15 июня 2020 года 19:07
Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде под давлением продавцов на фоне негативной динамики внешних площадок из-за опасений второй волны коронавируса. Новая вспышка коронавируса в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии. В 11 микрорайонах... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АК "АЛРОСА" на уровне "Baa2". Прогноз рейтинга - "стабильный". Moody's также присвоило рейтинг "Baa2" планируемому выпуску долларовых евробондов "АЛРОСА". "Подтверждение рейтинга... читать дальше
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Нефть марки WTI в понедельник продолжает дешеветь на фоне тревог по поводу второй волны коронавируса, в то время как котировки Brent начали повышаться. В центре внимания трейдеров остается ситуация с коронавирусом. Новая вспышка заболевания в Китае усиливает тревоги по... читать дальше
.15 июня 2020 года 18:45
Индия в мае 2020 года импортировала золото на $76 млн, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. В апреле на фоне национального локдауна в Индии импорт золота в страну фактически прекратился и составил всего $3 млн. В мае поставки, как... читать дальше
.15 июня 2020 года 18:39
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санируемый Банком России, может направить на выплату дивидендов за 2019 год четверть чистой прибыли. Как говорится в сообщении АТБ, совет директоров банка рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2019 год 1,1 млрд рублей (25%... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг российского производителя удобрений ПАО "Акрон" на уровне "BB-". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе... читать дальше
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Программа выкупа нераспроданных квартир у застройщиков может быть продлена или расширена в зависимости от экономической ситуации в стране, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Пока застройщики присматриваются к этой мере. ДОМ.РФ за счет собственных... читать дальше
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Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2020 году сократится, но не более чем на 5%, сообщил журналистам заместитель генерального директора по добыче и разведке "Газпром нефти" Вадим Яковлев. "Конечно, есть влияние сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+. Но если в целом говорить... читать дальше
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"Газпром нефть" надеется выйти в прибыль по итогам 1-го полугодия, по итогам 2020 года тоже ждет прибыль, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "Убыток, который был получен "Газпром нефтью" в первом квартале, он был ожидаемый - он бумажный, связан, во-первых, с... читать дальше
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Объем капитальных вложений в строительную отрасль РФ вырос на 108 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. "По программе капитальных вложений в строительную отрасль мы видим перевыполнение на 145%. Это означает, что... читать дальше
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