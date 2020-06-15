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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Инфляция в РФ в мае замедлилась до 0,3%
В мае потребительские цены в РФ повысились на 0,3% после роста на 0,8% в апреле, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,0%
 
Выпуск карт в России может стать платным
Кредитные организации попросили правительство РФ не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей (эквайринг) в качестве антикризисной меры. Об этом пишут "Известия", ссылающиеся на письмо Ассоциации банков России (АБР) в...
 
Банки ищут новые способы работы с клиентами
Рынок кредитов на товары в магазинах (POS-кредиты) начал восстанавливаться после резкого падения в период пандемии, пишет "Коммерсант". Однако, указывает издание, игрокам приходится искать новые способы работы с клиентами. Так, ряд крупных банков...
 
Верховный суд разрешил отдавать долги услугами
Пленум Верховного суда России утвердил постановление с разъяснениями положений Гражданского кодекса о прекращении обязательств, сообщает "Российская газета". "Вопросы исполнения обязательств приобретают особую актуальность в нынешнее время: у...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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15 июня 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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15 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Апрель 2020
12:00 Изменение потребительских цен в Италии Май 2020
15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Июнь 2020
23:00 Объем спроса нерезидентов на американские активы Апрель 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
15 июня 2020 года 20:01
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 15 июня снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,74 пункта (0,902%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2719,06 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По...    читать дальше
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15 июня 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 июня снизилась на 1,72% и составила 43210,849 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43210,849 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 755,748 млрд руб., или на...
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15 июня 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 79,0788 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4315 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,0788 руб.

Минимальный курс евро составил 78,8025 руб.,...    читать дальше
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15 июня 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,2716 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2716 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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15 июня 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9162 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1448 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9162 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,88 руб., максимальный - 9,9429...    читать дальше
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15 июня 2020 года 19:07
Рынок российских акций завершил торги в минусе
Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде под давлением продавцов на фоне негативной динамики внешних площадок из-за опасений второй волны коронавируса.

Новая вспышка коронавируса в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии. В 11 микрорайонах...    читать дальше
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15 июня 2020 года 19:03
Moody's подтвердило рейтинг "АЛРОСА" "Baa2", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АК "АЛРОСА" на уровне "Baa2". Прогноз рейтинга - "стабильный". Moody's также присвоило рейтинг "Baa2" планируемому выпуску долларовых евробондов "АЛРОСА".

"Подтверждение рейтинга...    читать дальше
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15 июня 2020 года 18:52
Нефть торгуется разнонаправленно, Brent вышла в плюс
Нефть марки WTI в понедельник продолжает дешеветь на фоне тревог по поводу второй волны коронавируса, в то время как котировки Brent начали повышаться.

В центре внимания трейдеров остается ситуация с коронавирусом. Новая вспышка заболевания в Китае усиливает тревоги по...    читать дальше
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15 июня 2020 года 18:45
Импорт золота в Индию в мае вырос до $76 млн, но остался на символическом уровне
Индия в мае 2020 года импортировала золото на $76 млн, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

В апреле на фоне национального локдауна в Индии импорт золота в страну фактически прекратился и составил всего $3 млн. В мае поставки, как...    читать дальше
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15 июня 2020 года 18:39
Азиатско-Тихоокеанский банк может направить на выплату дивидендов за 2019 год 1,1 млрд руб.
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санируемый Банком России, может направить на выплату дивидендов за 2019 год четверть чистой прибыли. Как говорится в сообщении АТБ, совет директоров банка рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2019 год 1,1 млрд рублей (25%...    читать дальше
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15 июня 2020 года 18:24
Fitch подтвердило рейтинг "Акрона" на уровне "BB-"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг российского производителя удобрений ПАО "Акрон" на уровне "BB-". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе...    читать дальше
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15 июня 2020 года 18:16
Программа выкупа квартир у застройщиков может быть продлена или расширена - Хуснуллин
Программа выкупа нераспроданных квартир у застройщиков может быть продлена или расширена в зависимости от экономической ситуации в стране, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Пока застройщики присматриваются к этой мере. ДОМ.РФ за счет собственных...    читать дальше
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15 июня 2020 года 18:04
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в этом году сократится не более чем на 5%
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2020 году сократится, но не более чем на 5%, сообщил журналистам заместитель генерального директора по добыче и разведке "Газпром нефти" Вадим Яковлев. "Конечно, есть влияние сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+. Но если в целом говорить...    читать дальше
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15 июня 2020 года 17:56
Президент Конфедерации труда России: резкого скачка безработицы летом не будет
Существенное увеличение численности зарегистрированных безработных в России отражает сложную ситуацию в экономике страны, но это далеко не обвал рынка труда, считает президент Конфедерации труда России (КТР), член СПЧ Борис Кравченко. "Динамика непривычная. Однако, следует...    читать дальше
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15 июня 2020 года 17:49
"Газпром нефть" ожидает по итогам 2020 года прибыль
"Газпром нефть" надеется выйти в прибыль по итогам 1-го полугодия, по итогам 2020 года тоже ждет прибыль, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "Убыток, который был получен "Газпром нефтью" в первом квартале, он был ожидаемый - он бумажный, связан, во-первых, с...    читать дальше
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15 июня 2020 года 17:38
Рост инвестиций в строительную отрасль РФ в этом году превысил 100 млрд руб.
Объем капитальных вложений в строительную отрасль РФ вырос на 108 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. "По программе капитальных вложений в строительную отрасль мы видим перевыполнение на 145%. Это означает, что...    читать дальше
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